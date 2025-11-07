L’iPhone pliable d’Apple aurait le droit à un élément qui n’existe pas (encore) chez la concurrence : un capteur photo sous l’écran de 24 mégapixels. Cette technologie, placée sous l’écran interne flexible, marquerait une avancée par rapport à la concurrence, mais s’accompagnerait de plusieurs compromis.

Un capteur photo sous l’écran de 24 mégapixels

Le passage à un capteur photo de 24 mégapixels sous l’écran constituerait une véritable prouesse. Actuellement, les téléphones Android utilisant cette technologie se contentent de capteurs comme 4 ou 8 mégapixels car la qualité d’image est fortement dégradée par les couches de l’écran. Le passage à 24 mégapixels suggère qu’Apple a réalisé une percée pour améliorer la capture de la lumière. Au total, l’appareil embarquerait quatre caméras : une sous l’écran interne, une en poinçon sur l’écran externe et deux capteurs de 48 mégapixels chacun à l’arrière.

Cependant, pour maintenir un design compact, Apple aurait fait des concessions notables selon la banque JP Morgan. Le rapport mentionne l’absence de capteur LiDAR et de stabilisation optique de l’image, des fonctionnalités pourtant présentes sur les modèles haut de gamme actuels.

Les précédentes rumeurs ont déjà indiqué que l’iPhone pliable abandonnerait Face ID au profit de Touch ID. Le capteur d’empreintes serait intégré directement dans le bouton latéral de l’appareil. Ce choix de design permettrait de maximiser la surface d’affichage des deux écrans.

Concernant le lancement, plusieurs sources bien renseignées, dont l’analyste Ming-Chi Kuo et Mark Gurman de Bloomberg, ont parlé d’une sortie pour l’automne 2026. Toutefois, la banque d’investissement japonaise Mizuho Securities a récemment indiqué qu’un report à 2027 n’est pas à exclure. Apple prendrait en effet plus de temps que prévu pour finaliser des éléments de design clés, notamment la charnière, pièce maîtresse de ce type d’appareil.