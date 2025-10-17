Le premier iPhone pliable d’Apple pourrait se faire attendre plus longtemps que prévu. Selon une note de la banque d’investissement Mizuho Securities, son lancement, initialement pressenti pour 2026, pourrait être repoussé à 2027. Ce retard potentiel semble s’inscrire dans une réorganisation plus large et complexe du calendrier des futurs produits

L’iPhone pliable repoussé à 2027 ?

La principale raison de ce possible report serait liée au temps nécessaire à Apple pour finaliser des éléments de design critiques, notamment la charnière du smartphone. Ce premier modèle pliable devrait comporter un écran intérieur de 7,58 pouces et un écran extérieur de 5,38 pouces. Conséquence de cette incertitude, les prévisions de production des écrans pour cet appareil ont déjà été revues à la baisse, passant de 13 à 9 millions d’exemplaires.

Un lancement en 2026 reste techniquement possible, mais il pourrait se faire avec une production d’appareils inférieure de 5 à 7 millions d’unités par rapport à celle des écrans, suggérant un démarrage plus prudent.

D’autre part, il est une nouvelle fois annoncé qu’Apple aurait décidé de scinder le lancement de sa prochain gamme d’iPhone. Les modèles haut de gamme, à savoir l’iPhone Air 2, l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max, sortiraient bien à l’automne 2026. En revanche, les modèles standards, à savoir l’iPhone 18 et l’iPhone 18e, verraient leur lancement avoir lieu printemps 2027.

Les iPhone 19 et le MacBook pliable font parler d’eux

Au-delà de ces ajustements, Apple prépare déjà l’avenir à plus long terme. Les iPhone 19 seraient traités comme une édition spéciale pour marquer le 20ème anniversaire de l’iPhone, avec de nouvelles technologies en développement. Par ailleurs, une deuxième génération de l’iPhone pliable, proposée à un prix réduit, pourrait voir le jour dès l’automne 2027, à condition que le premier modèle ne soit pas retardé.

Enfin, l’ambition d’Apple pour les écrans pliables ne se limiterait pas à l’iPhone. Apple aurait relancé le travail dans la chaîne d’approvisionnement sur un projet de MacBook pliant. Cet appareil, doté d’un écran de 18,9 pouces, ne verrait cependant pas le jour avant 2028 ou 2029 au plus tôt.