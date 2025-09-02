Apple avance sur ses projets d’appareils pliants, avec un premier iPhone pliable prévu pour 2026, suivi d’un iPad pliable en 2028 selon les informations de l’analyste Ming-Chi Kuo.

Un iPhone pliable en 2026 avec un nouveau design

L’iPhone pliable adoptera un format en livre, intégrant un écran interne de 7,8 pouces sans pli visible et un écran externe de 5,5 pouces. L’appareil mesurera entre 9 et 9,5 mm plié, et seulement 4,5 à 4,8 mm déplié, grâce à un châssis en alliage de titane et une charnière en acier inoxydable et titane. Pour économiser de l’espace interne, Apple optera pour un bouton Touch ID latéral au lieu de Face ID, avec un double capteur photo arrière et des caméras frontales.

Corning fournira le verre ultra-fin pour ce modèle, tandis que General Interface Solutions (GIS) gèrera la découpe, les traitements des coins, les inspections et l’expédition. Kuo anticipe des ventes de 8 à 10 millions d’exemplaires en 2026, grimpant à 25 millions en 2027, positionnant l’appareil comme un produit haut de gamme à plus de 2 000 dollars.

Un iPad pliable en 2028 avec un grand écran

Pour l’iPad pliable, les rumeurs initiales évoquaient un lancement avant l’iPhone pliable, en tant qu’hybride iPad/MacBook. Kuo confirme une sortie en 2028. L’appareil devrait avoir un écran de 18 à 20 pouces déplié, formant un format compact plié. Ce décalage de sortie s’expliquerait par des défis techniques, comme la réduction du pli au centre de l’écran et la robustesse de la charnière. Le produit ciblera les usages premium, avec un prix élevé dû aux coûts des composants et des ventes estimées entre 500 000 et 1 millions d’exemplaires en 2028.

Le marché des appareils pliables reste incertain étant donné les prix bien plus élevés et une concurrence féroce de plusieurs constructeurs, dont Samsung et Huawei. Mais la fidélité de plusieurs utilisateurs à Apple pourrait donner un coup de pouce aux ventes. À voir également si les modèles d’Apple auront de vraies valeurs ajoutées par rapport à la concurrence.