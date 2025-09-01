Selon toute vraisemblance, Apple lancera son tout premier iPhone pliable en 2026, un modèle très attendu qui devrait marquer une nouvelle étape dans la stratégie de la marque. Et si l’on en croit l’analyste réputé Ming-Chi Kuo, ce futur iPhone Fold n’intégrera pas Face ID mais un capteur Touch ID placé sur le bouton latéral, une solution jugée plus réaliste face aux contraintes techniques.« Il y a six mois, j’ai prédit que l’iPhone pliable utiliserait un Touch ID intégré au bouton latéral » affirme Kuo. « Il circule désormais des rumeurs selon lesquelles Apple opterait pour un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, mais je pense que cela est peu probable. On s’attend plutôt à ce que Luxshare ICT fournisse le module Touch ID latéral. »

Annoncé autour de 2 000 dollars, ce modèle disposerait d’un écran externe de 5,5 pouces et d’un écran interne de 7,8 pouces une fois déplié, réunissant ainsi les usages d’un iPhone et d’un iPad mini. Apple aurait attendu que ses partenaires, notamment Samsung, parviennent à supprimer presque totalement la pliure centrale afin d’éviter les écueils rencontrés par les premiers modèles pliables de la concurrence.

Le choix du Touch ID s’explique à la fois par des contraintes de finesse (4,5 mm une fois déplié, ce qui serait insuffisant pour loger le module Face ID) et par des raisons de coût. Face ID nécessite en effet deux capteurs distincts, internes et externes, là où un simple bouton-capteur suffit pour la reconnaissance d’empreinte via Touch ID. Apple détient certes des brevets pour intégrer l’authentification biométrique sous l’écran, mais Kuo juge cette option très improbable à court terme.