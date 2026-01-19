Selon les dernières révélations du leaker Jon Prosser (qui est poursuivi par Apple après de précédentes fuites), Apple va modifier l’iPhone 18 Pro pour mettre la Dynamic Island dans le coin supérieur gauche de l’écran. Il affirme que l’intégration du nouveau système Face ID sous l’écran entraînerait le déplacement de la découpe de la caméra frontale. Sur les modèles existants, le capteur photo et la Dynamic Island sont centrées.

La Dynamic Island changerait de place sur l’iPhone 18 Pro

Depuis son arrivée sur l’iPhone 14 Pro, la Dynamic Island trône au centre de l’écran sous forme de pilule interactive masquant les capteurs de Face ID. Jon Prosser soutient que cette zone ne serait plus centrée mais migrerait à l’emplacement actuel de l’heure. D’après le leaker, l’animation se déploierait désormais depuis ce coin gauche pour occuper la partie supérieure de l’écran, conservant ainsi ses fonctionnalités habituelles tout en libérant l’espace central.

Cette information s’appuie sur la technologie de Face ID sous l’écran, dont la caméra TrueDepth serait dissimulée sous la dalle. The Information a récemment corroboré une partie de cette vision, rapportant que cette avancée permettrait d’éliminer l’ovale noir au profit d’une simple perforation pour la caméra selfie, située justement en haut à gauche.

La guerre des fuites : tout le monde n’est pas d’accord

Si l’arrivée de la reconnaissance faciale sous l’écran semble faire consensus, son impact visuel divise les leakers. Ross Young, analyste spécialisé dans les écrans, estime que la technologie est possible mais parie sur le maintien d’une Dynamic Island centrée, simplement plus petite. Une vision partagée par Mark Gurman de Bloomberg, qui évoque une version amincie plutôt qu’une relocalisation ou une disparition totale. À l’opposé, le leaker Instant Digital reste sceptique, parlant d’une Dynamic Island réduite mais sans aucun capteur sous l’écran pour cette année.

Une théorie alternative pourrait réconcilier ces fuites contradictoires : les composants aperçus en haut à gauche pourraient correspondre au système Face ID déplacé hors de la zone centrale, permettant à une Dynamic Island réduite de rester au milieu. La réponse définitive est attendue pour septembre, mois de présentation des iPhone 18 Pro et de l’iPhone pliable. Cette keynote devrait marquer le début d’un nouveau cycle de lancement scindé, l’iPhone 18 standard et iPhone 18e étant désormais attendus pour le printemps 2027.