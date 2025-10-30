Dans le procès intenté par Apple concernant la fuite d’iOS 26, le co-accusé Michael Ramacciotti a finalement répondu à la plainte. Tout en reconnaissant certains faits, sa défense nie l’existence d’un complot avec Jon Prosser et dépeint une version des événements qui isole le célèbre leaker.

Fuite d’iOS 26 confirmée, mais la thèse du complot est rejetée

L’affaire a éclaté en juillet quand Apple a poursuivi Jon Prosser pour avoir révélé la refonte visuelle d’iOS 26. Le fabricant d’iPhone accusait le leaker d’avoir orchestré un plan avec Michael Ramacciotti pour accéder à un iPhone de développement appartenant à un employé, à savoir Ethan Lipnik. Dans un document judiciaire, Michael Ramacciotti admet bien avoir accédé à l’iPhone de développement et avoir montré des fonctionnalités d’iOS 26 à Jon Prosser lors d’un appel FaceTime. Cependant, il nie catégoriquement avoir « planifié ou participé à un quelconque complot ou plan coordonné avec Prosser pour ce faire ».

La défense reconnaît un paiement de 650 dollars de la part de Jon Prosser, mais précise qu’il a été offert « à un moment donné après l’appel FaceTime ». Le document insiste sur le fait qu’il n’y avait aucune promesse de paiement préalable qui aurait motivé Michael Ramacciotti à contacter le leaker. Cette version des faits contredit directement l’accusation de conspiration formulée par Apple.

Une stratégie de défense qui isole Jon Prosser

La réponse de Michael Ramacciotti s’oppose radicalement à l’approche de Jon Prosser, qui n’a pas répondu à la plainte et fait l’objet d’un jugement par défaut. Cherchant visiblement à prendre ses distances, le document juridique de Michael Ramacciotti et de son avocat qualifie à plusieurs reprises Jon Prosser de « défendeur défaillant ».

Sa défense avance également qu’il ne réalisait pas que leur appel FaceTime était enregistré et qu’il n’avait « pas pleinement apprécié la sensibilité » de l’information. Pour cause, l’employé d’Apple lui-même lui aurait déjà fait une démonstration des nouveautés d’iOS sur ce même téléphone par le passé.