Dans le procès qui l’oppose à Apple, le leaker Jon Prosser a fait le choix du silence, une décision qui a des conséquences. La justice américaine a accepté la demande d’Apple pour un jugement par défaut, ouvrant la voie à une condamnation sans que Jon Prosser puisse présenter sa défense. L’affaire, qui porte sur la fuite du design d’iOS 26, prend ainsi un tournant décisif.

Un jugement par défaut accordé suite à l’absence de réponse

Le tournant de l’affaire s’est produit lorsque Jon Prosser a ignoré l’échéance fixée pour répondre à la plainte déposée par Apple en juillet dernier. Contrairement, Michael Ramacciotti, également poursuivi, qui a obtenu un délai supplémentaire jusqu’au 17 octobre, Jon Prosser n’a jamais répondu.

Face à cette absence de réaction, Apple a demandé au tribunal le 10 octobre de prononcer un jugement par défaut. La cour a accédé à cette requête. Cette procédure permet désormais au procès de se poursuivre sans la participation de Jon Prosser, qui ne pourra donc pas se défendre contre les accusations.

Retour sur l’origine de la plainte : les fuites d’iOS 26

L’affaire a débuté après que Jon Prosser a publié des vidéos, révélant la nouvelle interface d’iOS 26 qui a pour nom Liquid Design. Apple accuse le leaker et son complice présumé, Michael Ramacciotti, d’avoir obtenu ces informations illégalement.

Un rendu d’iOS 19 qui avait fuité en mars

Selon la plainte, Michael Ramacciotti aurait accédé à l’iPhone de développement d’un ancien employé, Ethan Lipnik, après avoir obtenu l’appareil et son code d’accès à son insu. Il aurait ensuite montré le nouveau système d’exploitation à Jon Prosser lors d’un appel FaceTime. Si Jon Prosser avait initialement nié les faits sur X (ex-Twitter) en se disant « impatient de parler avec Apple », son silence ultérieur devant la justice a scellé cette première étape du procès.

Juridiquement, Jon Prosser a encore la possibilité de demander au tribunal d’annuler cette décision, mais il devra pour cela prouver que son manquement à répondre relevait d’une « négligence excusable » ou d’une autre cause justifiée. Sans cela, le tribunal se dirigera probablement vers un jugement par défaut en faveur d’Apple, qui réclame des dommages et intérêts ainsi qu’une interdiction de divulgation future.

Le jugement final pourrait toutefois être retardé. Le cas impliquant également Michael Ramacciotti, la décision finale concernant les sanctions pourrait attendre la résolution de cette seconde partie du dossier.