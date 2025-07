Apple a engagé des poursuites judiciaires contre le YouTubeur Jon Prosser et Michael Ramacciotti pour appropriation illicite de secrets commerciaux. Cette action fait suite aux fuites d’informations sur iOS 26 publiées par Jon Prosser plusieurs mois avant la présentation d’Apple lors de la WWDC 2025 en juin.

Jon Prosser avait dévoilé dès janvier plusieurs vidéos montrant ce qu’il prétendait être des reproductions d’iOS 19, finalement baptisé iOS 26 par Apple. Sa première vidéo révélait une refonte de l’application Appareil photo avec des boutons simplifiés pour basculer entre les modes photo et vidéo.

En mars, le YouTubeur avait poursuivi avec l’application Messages, présentant les boutons de navigation ronds en haut et les coins arrondis autour du clavier. Il avait conclu en avril avec une présentation plus complète de l’interface Liquid Glass, qui comportait des éléments d’interface plus arrondis et des barres d’onglets en forme de pilule au bas de certaines applications Apple.

Bien que la refonte de l’application Appareil photo ne correspondait pas exactement à ce qu’Apple a dévoilé pour iOS 26, l’idée générale était correcte. La plupart des autres éléments montrés par Jon Prosser s’avéraient remarquablement précis, ce qui a manifestement alerté Apple.

La plainte d’Apple détaille ce que la société présente comme une série d’événements orchestrés pour accéder aux informations confidentielles. Selon Apple, Jon Prosser et Michael Ramacciotti ont comploté pour accéder au téléphone de développement d’Ethan Lipnik, un employé du fabricant d’iPhone et ami de Michael Ramacciotti.

L’enquête d’Apple révèle que les deux hommes ont acquis le code d’accès d’Ethan Lipnik et ont utilisé le suivi de localisation pour déterminer quand il serait absent pendant une période prolongée. Jon Prosser aurait offert une compensation financière à Michael Ramacciotti en échange de son aide pour accéder à l’iPhone de développement.

Une image d’iOS 19 (iOS 26) qui a fuité en mars

Apple affirme que Michael Ramacciotti a accédé au téléphone de développement d’Ethan Lipnik et a passé un appel FaceTime avec le YouTubeur, montrant iOS 26 en fonctionnement sur l’appareil. Jon Prosser aurait enregistré l’appel avec des outils de capture d’écran, puis aurait partagé ces vidéos avec d’autres personnes et les aurait utilisées pour créer des reproductions d’iOS 26 pour ses vidéos sur YouTube.

L’iPhone d’Ethan Lipnik contenait une quantité importante d’informations supplémentaires sur les secrets commerciaux d’Apple qui n’ont pas encore été divulguées publiquement. Apple indique ne pas savoir quelle quantité de ces informations se trouve en possession de Jon Prosser et Michael Ramacciotti.

Pour protéger ses secrets commerciaux, Apple demande à la justice une injonction contre toute divulgation supplémentaire d’informations confidentielles et réclame des dommages et intérêts pour leur appropriation illicite.

Apple a déjà licencié son employé Ethan Lipnik pour son manquement aux politiques de l’entreprise concernant la protection des appareils et logiciels en développement. Il a également omis de signaler la violation à son employeur une fois qu’il en a eu connaissance par d’autres personnes qui avaient reconnu son appartement dans l’appel FaceTime enregistré. Apple a découvert les détails grâce à un e-mail anonyme.

Sur X (ex-Twitter), Jon Prosser conteste la présentation des événements par Apple, affirmant qu’il « n’était pas au courant de la situation qui se déroulait » et déclarant qu’il a « hâte de pouvoir parler à Apple à ce sujet ». Il a également brièvement partagé sa propre version de la façon dont il a obtenu l’interface d’iOS 26 avec une capture d’écran.

For the record: I certainly did not “plot” to access anyone’s phone and was unaware of the situation playing out.

— jon prosser (@jon_prosser) July 18, 2025