L’iPhone 18 Pro Max s’apprête à repousser les limites de l’endurance mobile. Selon les informations du leaker Digital Chat Station sur Weibo, le futur fleuron d’Apple embarquerait une batterie d’une capacité comprise entre 5 100 et 5 200 mAh. Ce gain de capacité, couplé à l’efficacité énergétique de la nouvelle puce A20 Pro gravée en 2 nm par TSMC, devrait permettre à l’appareil de dépasser les 40 heures d’autonomie.

Plus grosse batterie pour l’iPhone 18 Pro Max

Pour loger cette batterie plus imposante, Apple accepterait de sacrifier la finesse de son smartphone : l’iPhone 18 Pro Max serait un peu plus épais que son prédécesseur. Actuellement, l’iPhone 17 Pro Max détient le record de la marque avec 5 088 mAh pour 39 heures d’utilisation annoncées, une performance qui lui vaut déjà la première place d’un test d’autonomie parmi 35 smartphones concurrents.

Si l’iPhone 18 Pro Max impressionne, la véritable surprise pourrait venir du tout premier iPhone pliable, attendu en septembre. Les rumeurs lui prêtent une batterie encore plus importante, dépassant potentiellement les 5 500 mAh. Une telle capacité en ferait l’iPhone le plus endurant jamais conçu, visant directement le titre de leader de sa catégorie.

Au-delà de l’autonomie, les iPhone 18 Pro et Pro Max, prévus pour un lancement plus tard cette année, promettent plusieurs évolutions : une Dynamic Island réduite, un modem C2 nouvelle génération, un bouton de contrôle de caméra simplifié, une caméra frontale de 24 mégapixels et un capteur photo principal amélioré avec ouverture variable.