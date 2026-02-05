L’iPhone 17 Pro Max offre la meilleure autonomie du marché parmi 35 smartphones testés. Le modèle le plus haut de gamme d’Apple devance même des concurrents équipés de batteries silicium-carbon qui proposent de plus grosses capacités.

L’iPhone 17 Pro Max a la meilleure autonomie parmi 35 smartphones

Cette performance, révélée par les tests de CNET, consacre l’efficacité de l’intégration matérielle et logicielle d’Apple. Bien que doté d’une capacité de 5 088 mAh et d’une technologie lithium-ion classique, l’iPhone 17 Pro Max surpasse des rivaux qui ont des batteries plus grosses. Ce tour de force s’explique principalement par l’efficience énergétique de la puce A19 Pro. Plus surprenant encore, l’iPhone 17 standard se hisse à la deuxième place ex æquo, prouvant que l’optimisation prime sur la capacité de la batterie.

Si Apple domine le podium avec sa technologie traditionnelle, OnePlus place trois modèles dans le haut du classement grâce à une approche différente. Le constructeur mise sur des batteries silicium-carbone, une technologie qui permet d’atteindre des capacités bien plus importantes, comme les 7 300 mAh du OnePlus 15 ou les 7 400 mAh du OnePlus 15R. Le Poco F7 Ultra est le seul autre appareil du classement à utiliser cette technologie.

Les tests ont permis d’établir une hiérarchie claire des marques les plus endurantes : Apple et OnePlus sortent grands vainqueurs en moyenne. Le classement des smartphones les plus endurants est le suivant :

Apple iPhone 17 Pro Max (5 088 mAh, batterie lithium-ion)

Apple iPhone 17 (3 692 mAh, batterie lithium-ion)

OnePlus 15 (7 300 mAh, batterie silicium-carbon)

Poco F7 Ultra (5 600 mAh, batterie silicium-carbon)

Apple iPhone 17 Pro (4 252 mAh, batterie lithium-ion)

Motorola Edge (2025) (5 200 mAh, batterie lithium-ion)

Motorola Moto G Stylus (2025) (5 000 mAh, batterie lithium-ion)

OnePlus 13R (6 000 mAh, batterie silicium-carbon)

OnePlus 15R (7 400 mAh, batterie silicium-carbon)

Une domination confirmée sur tous les usages

La première place de l’iPhone 17 Pro Max se vérifie quel que soit le protocole de test. Lors de l’épreuve de streaming vidéo de trois heures via Wi-Fi avec luminosité maximale, il termine premier. Ce test a également révélé une bonne surprise du côté de Samsung, le Galaxy S25+ égalant la performance du Motorola Edge (2025) à la cinquième place sur cet exercice spécifique.

Le constat est identique sur le test d’endurance de 45 minutes qui simule un usage intensif mêlant jeux, réseaux sociaux et appels vidéo. L’iPhone 17 Pro Max conserve sa couronne, suivi par l’iPhone 17 Pro, l’iPhone 17 et l’iPhone 16e.