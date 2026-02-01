L’iPhone pliable d’Apple embarquerait une batterie d’une capacité supérieure à 5 500 mAh selon une nouvelle fuite. Cela surpasserait celles intégrées dans l’iPhone 17 Pro Max et les modèles concurrents de Samsung et Google notamment.

L’information provient du leaker Fixed Focus Digital sur Weibo. Si cette caractéristique technique se concrétise, Apple proposerait la plus grosse batterie jamais installée dans un de ses smartphones, toutes générations confondues. Pour mettre ce chiffre en perspective, le tenant du titre actuel au sein de la gamme, l’iPhone 17 Pro Max, plafonne à 5 088 mAh.

Une plus grosse batterie pour l’iPhone pliable

Cette capacité placerait l’iPhone Fold devant ses rivaux directs déjà disponibles sur le marché. Le Pixel 10 Pro Fold de Google se limite en effet à 5 015 mAh, tandis que le Samsung Galaxy Z Fold 7 reste nettement en retrait avec ses 4 400 mAh. Néanmoins, il est bon de citer le cas du Samsung Galaxy Z TriFold, un modèle avec trois écrans qui embarque une batterie de 5 600 mAh. Il y a également le Oppo Find N5 avec là aussi une batterie de 5 600 mAh.

La fuite du jour confirme en tout cas de précédentes informations. L’année dernière, le leaker coréen yeux1122 évoquait déjà des tests internes sur une batterie oscillant entre 5 400 et 5 800 mAh, citant des sources au sein de la chaîne d’approvisionnement. L’analyste Ming-Chi Kuo a par ailleurs précisé que l’appareil utiliserait des cellules à haute densité. Cette technologie permettrait d’offrir une autonomie supérieure tout en conservant la finesse des composants clés, une priorité absolue pour Apple.

Outre son endurance, la fiche technique de l’iPhone Fold est en partie connue. Les rumeurs annoncent un écran interne de 7,8 pouces sans pli visible, complété par une dalle externe de 5,5 pouces. Le smartphone devrait marquer le retour de Touch ID et intégrer deux capteurs photo à l’arrière, le tout avec la future puce A20 et le modem C2 d’Apple.

Le calendrier de sortie semble calé pour la rentrée prochaine. Le lancement commercial est attendu pour le mois de septembre, où l’iPhone Fold serait dévoilé conjointement avec les nouveaux iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.