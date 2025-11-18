Apple prépare activement son premier iPhone pliable pour un lancement en 2026, un appareil qui établirait un nouveau standard sur le marché grâce avec sa batterie. Selon le leaker coréen yeux1122, le smartphone intégrera la plus grosse batterie jamais proposée sur un iPhone. Cette caractéristique le positionnerait immédiatement comme un concurrent très sérieux face aux modèles existants.

La plus grosse batterie pour l’iPhone pliable

Le point fort de ce futur iPhone pliable résiderait donc dans son endurance. Apple testerait une batterie d’une capacité située dans une fourchette de 5 400 à 5 800 mAh. Si cette information se confirme, il s’agirait de la plus grande capacité jamais intégrée à un iPhone, dépassant les 5 088 mAh de l’iPhone 17 Pro Max dans sa version uniquement eSIM. Le modèle avec la carte SIM (celui vendu en Europe notamment) dispose d’une batterie de 4 823 mAh.

Cette stratégie permettrait à Apple de prendre une avance sur ses concurrents directs. À titre de comparaison, le Pixel 10 Pro Fold de Google dispose d’une batterie de 5 015 mAh, tandis que le Galaxy Z Fold 7 de Samsung se contente de 4 400 mAh. L’avance d’Apple garantirait une expérience supérieure en matière d’autonomie.

Cet effort sur la batterie est une orientation stratégique. En mars, le leaker yeux1122 affirmait que l’autonomie était une priorité essentielle pour le fabricant. En complément, l’analyste Ming-Chi Kuo a précisé qu’Apple va utiliser des cellules de batterie à haute densité, une technologie visant à maximiser la capacité sans augmenter l’encombrement.

Un concentré de technologies au-delà de l’autonomie

Au-delà de sa batterie, l’iPhone pliable se distinguerait par un design et des fonctionnalités pensés pour l’ergonomie. Les fuites s’accordent sur la présence d’un grand écran principal de 7,8 pouces une fois l’appareil déplié, associé à un écran externe de 5,5 pouces pour un usage plus rapide.

Pour le déverrouillage, Apple abandonnerait Face ID au profit de Touch ID logé dans le bouton latéral, une solution déjà adoptée sur certains iPad. Côté photo, on retrouverait quatre capteurs : un à l’avant, deux à l’arrière et un dernier qui pourrait être discrètement placé sous l’écran pliable intérieur.

Enfin, sur le plan de la connectivité, le téléphone serait équipé du modem C2 conçu par Apple. Il marquerait aussi une nouvelle étape vers la dématérialisation en abandonnant le tiroir pour carte SIM physique au profit exclusif de l’eSIM (à l’instar de l’iPhone Air).

Si l’on en croit les dernières informations en date, l’iPhone pliable sortira en septembre 2026, en même temps que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.