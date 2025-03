Apple intensifie ses efforts pour optimiser l’efficacité énergétique et réduire l’épaisseur des composants essentiels de son futur iPhone pliable. La capacité de la batterie figure désormais parmi les priorités de la firme de Cupertino.

D’après le leaker coréen yeux1122, Apple travaille particulièrement sur le circuit intégré du pilote de l’écran (DDI) de ce premier iPhone pliable, dans le but d’affiner son design. Le DDI, qui convertit les signaux numériques du processeur en signaux analogiques pour contrôler les pixels de l’écran, joue un rôle clé. Son optimisation permettrait d’obtenir des écrans plus fins, de diminuer la chaleur générée et de réduire la consommation énergétique, des enjeux cruciaux pour un appareil compact doté de plusieurs écrans.

Par ailleurs, des analystes comme Ming-Chi Kuo et Jeff Pu, ainsi que le leaker Digital Chat Station, s’accordent sur les caractéristiques principales de ce smartphone pliable d’Apple. Cela suggère que l’entreprise a finalisé ou est en train de finaliser les ultimes détails techniques.

Les rumeurs disent que l’iPhone pliable aura un design au format livre (comme les Galaxy Z Fold de Samsung), un écran interne de 7,8 pouces, un écran externe de 5,5 pouces, une épaisseur entre 9 et 9,5 mm une fois replié, entre 4,5 à 4,8 mm une fois déplié, de l’alliage de titane avec une charnière en acier inoxydable et titane, ou encore Touch ID. Côté prix, Jeff Pu a parlé d’un tarif autour de 2 300 dollars, soit presque le double du prix de l’iPhone 16 Pro Max.