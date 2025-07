De nouvelles informations en provenance de Chine apportent des précisions sur la batterie du futur « iPhone Fold » d’Apple, un composant absent des comparatifs techniques fournis récemment par UBS. Le smartphone pliable pourrait ainsi embarquer une batterie allant de 5 000 à 5 500 mAh, soit plus que la capacité attendue pour l’iPhone 17 Pro Max (5 000 mAh contre 4 676 mAh pour le modèle précédent). Le choix d’une batterie de plus grosse capacité semble logique compte tenu des besoins énergétiques d’un appareil doté d’un grand écran pliant. Reste à savoir si Apple adoptera la nouvelle technologie de batteries au silicium-carbone introduite par son fournisseur TDK, technologie par ailleurs déjà utilisée par Huawei et Xiaomi.

si l’on en croit les fuites les plus récentes, le prix du futur iPhone Fold est estimé aux alentours des 2 100 dollars, ce qui le positionnerait clairement dans le segment « ultra-premium ». Pour tenter de réduire les coûts, certains analystes suggèrent à Apple de ne pas intégrer un écran externe complet comme le font la plupart des concurrents, mais plutôt une mini-interface réduite aux dimensions de la Dynamic Island, suffisante donc pour afficher les notifications et les appels entrants. En attendant que les prix baissent vers la tranche des 1 200 à 1 400 dollars/euros (si jamais…), les smartphones pliables devraient rester encore un bon bout de temps un marché de niche.