Ce n’est plus une révélation : Apple travaillerait depuis plusieurs années sur un iPhone pliable, surnommé de manière non officielle « iPhone Fold ». Le leaker (plutot fiable) Digital Chat Station « confirme » sur la plateforme de micro-blogging Weibo que l’appareil disposera bel et bien d’un écran interne pliable 7,8 pouces au format 4:3, soit un type de format proche de celui d’un livre… ou d’un iPad. Ce choix de format est censé aligner l’iPhone pliable avec la gamme iPad, offrant ainsi aux futurs acheteurs de ce modèle un form-factor et une interface familiers. Un atout aussi pour les développeurs, qui pourront ainsi facilement porter leurs applications iPadOS sur le nouvel iPhone pliable. Pour rappel, des fuites précédentes de Digital Chat Station, « confirmées » ensuite par Ming-Chi Kuo, affirment que l’écran interne de l’iPhone pliable n’affichera aucun « pli visible ».

L’iPhone Fold devrait également être doté d’un boîtier en alliage de titane avec une charnière en verre métallique ultra résistant, d’un système de caméra arrière à double objectif et de caméras frontales pour les modes pliés et dépliés. Fait inhabituel, l’appareil pourrait ne pas inclure la reconnaissance Face ID ; Apple opterait plutôt pour un bouton Touch ID latéral afin de conserver de l’espace interne. L’iPhone pliable serait présenté par Apple comme le premier « smartphone piloté par IA », tirant parti de son grand écran pour un multitâche avancé et des fonctionnalités d’IA. Ce modèle devrait sortir en 2026, le tarif étant estimé entre 2 000 et 2 500 dollars (donc sans doute aux alentours des 2500-3000 euros).