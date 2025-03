Apple aurait opté pour le verre métallique (également connu sous le nom de métal amorphe) pour la charnière de son iPhone pliable, selon les dires du leaker Instant Digital. Ce choix technologique n’est pas totalement inédit : l’analyste Ming-Chi Kuo avait déjà évoqué l’utilisation du métal liquide, un terme marketing courant pour désigner ce même matériau.

Une charnière résistante pour l’iPhone pliable

Contrairement aux métaux traditionnels qui présentent une structure atomique cristalline régulière, le verre métallique se distingue par un agencement atomique désordonné. Cette caractéristique lui confère une résistance supérieure à la déformation, aux rayures et aux impacts. Obtenu grâce à des techniques de refroidissement rapide, il est 2,5 fois plus dur que l’alliage de titane et possède une finition lisse et brillante, semblable à celle de l’acier inoxydable.

Outre ses avantages mécaniques, la résistance à la corrosion du verre métallique garantit une durabilité accrue de la charnière, même dans des conditions environnementales variables. Ce matériau semble ainsi parfaitement adapté aux contraintes imposées par la flexion et le dépliage répétés de l’iPhone pliable, tout en contribuant à réduire les risques de formation de plis visibles, un problème courant sur les smartphones pliables actuels.

D’après Kuo, bien qu’Apple ait déjà utilisé le verre métallique pour des composants plus petits, tels que les broches d’éjection de carte SIM, l’iPhone pliable marquera la première utilisation importante de ce matériau dans une pièce mécanique critique. Le fournisseur exclusif de cet alliage amorphe serait Dongguan EonTec.

Les rumeurs disent que l’iPhone pliable aura un design au format livre (comme les Galaxy Z Fold de Samsung), un écran interne de 7,8 pouces, un écran externe de 5,5 pouces, une épaisseur entre 9 et 9,5 mm une fois replié, entre 4,5 à 4,8 mm une fois déplié, de l’alliage de titane avec une charnière en acier inoxydable et titane, ou encore Touch ID. Côté prix, Jeff Pu a parlé d’un tarif autour de 2 300 dollars, soit presque le double du prix de l’iPhone 16 Pro Max.