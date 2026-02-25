Les iPhone 18 Pro et Pro Max conserveront le Dynamic Island, mais dans une version plus compacte, selon Bloomberg. Cela vient confirmer les informations précédemment partagées par plusieurs leakers sur Weibo. Les rumeurs antérieures d’une suppression totale de la découpe au profit d’un Face ID entièrement sous l’écran ne se concrétiseront pas sur cette génération.

La Dynamic Island compacte sur les iPhone 18 Pro

Ces informations tranchent avec des rumeurs contradictoires qui ont vu le jour en 2025. Une partie des fuites, circulant en début d’année, anticipait la disparition complète du Dynamic Island sur les iPhone 18 Pro. Deux explications coexistent : soit Apple a envisagé cette option pour les iPhone 18 Pro avant de la repousser à une génération ultérieure, soit ces rumeurs anticipaient déjà le cap de l’iPhone des 20 ans prévu en 2027. La confusion tient aussi à la nature des composants en jeu : certains migrent sous l’écran, d’autres pas, et la distinction n’était pas toujours claire dans les premières fuites.

La réduction de la Dynamic Island repose sur un déplacement précis et limité. Seul le projecteur de points de Face ID migrerait sous l’écran. La caméra frontale et le capteur infrarouge resteraient,eux, logés dans la découpe visible. Pour compléter la miniaturisation, Apple intégrerait également une nouvelle technologie de réduction de la caméra frontale qui devrait contribuer à diminuer la surface totale de la Dynamic Island en haut de l’écran.

Cette approche hybride (certains composants sous l’écran, d’autres non) est précisément celle qui a alimenté les malentendus dans les rumeurs de 2025. La frontière entre un Face ID sous l’écran et une Dynamic Island supprimée n’est pas la même chose, et les deux se sont retrouvées mélangées dans les cycles de fuites de l’an dernier.

Déjà des rumeurs pour les iPhone 17 Pro

Le précédent de l’iPhone 17 Pro invite à la prudence. Les mêmes rumeurs d’une Dynamic Island réduite avaient circulé en amont de ce modèle et la découpe est finalement restée identique à celle de la génération précédente.

Les détails concernant les iPhone 18 Pro diffèrent néanmoins sur un point important : les rumeurs ne proviennent pas d’une source isolée, mais d’une convergence entre plusieurs leakers, à quelques mois du lancement. Historiquement, ce schéma (à savoir plusieurs sources distinctes et un calendrier resserré avant l’annonce) est bien plus prédictif qu’un flot de fuites contradictoires étalées sur une année entière.

L’objectif final d’Apple reste un iPhone entièrement en dalle de verre, sans aucune découpe visible au niveau de la face avant. Ce design est attendu pour l’iPhone des 20 ans en 2027.