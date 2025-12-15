Pour célébrer l’iPhone des 20 ans attendu en 2027, Apple prépare un nouveau design avec un écran sans bordure, rendu possible grâce à une technologie d’écran incurvé sur ses quatre côtés. Cette nouveauté mobilise actuellement Samsung Display et LG Display, avec qui Apple travaille.

Samsung et LG pour l’écran de l’iPhone de 2027

Selon DealSite, LG Display a adopté une posture en commandant activement les équipements nécessaires à la fabrication de cette nouvelle génération d’écran. Samsung Display, partenaire historique d’Apple pour les dalles OLED, se montre plus prudent face à ce projet ambitieux.

Le concept central repose sur une technique de courbure qui permettrait à la surface d’écran de se prolonger sur les quatre tranches du téléphone. Cette approche n’est pas totalement inédite : en 2014, le Galaxy Note Edge de Samsung avait déjà exploré une version simplifiée avec un bord latéral courbé servant à afficher des notifications. Toutefois, la méthode envisagée par Apple viserait à créer l’illusion complète d’une absence totale de bordure.

Des défis techniques pour y arriver

La réalisation de cette vision impose d’importantes contraintes de fabrication. Les ingénieurs doivent maîtriser simultanément le pliage des circuits de la dalle et la miniaturisation du film d’encapsulation protecteur (TFE) qui isole les pixels OLED de l’humidité et de l’oxygène.

La complexité s’accroît encore avec l’intégration prévue d’un capteur Face ID dissimulé sous l’écran. Cette solution garantirait une surface frontale totalement dépourvue de découpes comme l’actuelle Dynamic Island, offrant ainsi une immersion visuelle maximale.

Ces difficultés techniques expliquent le report du projet. Initialement envisagé pour accompagner l’iPhone 18 en 2026, le dispositif a dû être décalé d’un an. Ce contretemps s’avère finalement opportun puisqu’il aligne le lancement sur la célébration du 20e anniversaire en 2027.

Les rumeurs persistent également concernant l’adoption d’un châssis entièrement en verre pour accompagner ce nouveau type d’écran, rompant avec les matériaux actuels. Quant à Face ID sous l’écran, certaines sources évoquent son arrivée anticipée sur les iPhone 18 Pro et Pro Max de 2026.