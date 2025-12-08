Apple poursuit le développement de Face ID entièrement dissimulé sous l’écran pour les iPhone 18 Pro. Selon une fuite provenant du leaker Smart Pikachu sur Weibo, qui a déjà partagé de bonnes informations au sujet des smartphones Android, l’entreprise teste une vitre spéciale « micro-transparente » intégrée à la dalle.

Ce verre spécial permettrait aux capteurs infrarouges du système TrueDepth de fonctionner sans déformation malgré leur placement sous l’écran. La technique repose sur un principe similaire aux verres micro-perforés ou nano-structurés, déjà utilisés dans l’industrie pour améliorer localement la transmission infrarouge au-dessus des capteurs.

Cette avancée aurait déjà poussé certains fournisseurs d’Apple à accélérer leurs préparatifs pour une potentielle production en série, signe que le projet franchit des étapes concrètes.

Dynamic Island réduite plutôt qu’une disparition totale

Les rumeurs divergent sur le design final des iPhone 18 Pro. En mai, il se murmurait qu’il y aurait la disparition complète de la Dynamic Island au profit d’un simple poinçon en haut à gauche de l’écran. Cependant, d’autres sources, dont l’analyste Ross Young et Bloomberg, tablent sur un scénario différent : une Dynamic Island plus compacte.

L’information concernant la vitre micro-transparente conforte cette seconde hypothèse. Elle suggère que les composants du système TrueDepth passeraient effectivement sous l’écran, mais qu’une découpe réduite subsisterait pour loger la caméra frontale. Autrement dit, Face ID deviendrait invisible, tandis que seul le capteur photo conserverait une encoche.

Apple planifierait un calendrier de sortie inédit pour sa gamme 2026-2027. Les iPhone 18 Pro arriveraient en septembre aux côtés de l’iPhone pliable entièrement nouveau. En revanche, l’iPhone 18 standard et l’iPhone 18e ne seraient commercialisés qu’au début de 2027.