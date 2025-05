L’iPhone 18 Pro, le modèle qui sera donc commercialisé l’an prochain, aura sans doute pour principale nouveauté hardware une technologie Face ID nichée directement sous l’écran du smartphone. La rumeur court à ce sujet depuis plusieurs mois, mais cette fois, les informations se font nettement plus précises. L’analyste Ross Young rapporte en effet que lors de la conférence SID Business qui s’est tenue hier à San Jose, le CEO d’OTI Lumionics, Michael Helander, a confirmé que les smartphones dotés de systèmes de type Face ID sous l’écran (une technologie que fabrique OTI Lumionics) seront disponibles sur le marché dès 2026. Voilà qui colle bien, très bien même, avec les précédentes rumeurs/fuites faisant état d’iPhone 18 Pro/Pro Max disposant d’un capteur Face ID placé sous la dalle.

At the SID Business Conference today, OTI Lumionics CEO Michael Helander confirmed that they expect phones with under panel Face ID using their materials to be available for sale in 2026. This suggests that iPhone 18 Pro models will have under panel Face ID with other brands and…

— Ross Young (@DSCCRoss) May 14, 2025