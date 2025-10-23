À l’approche du 20e anniversaire de l’iPhone, Apple envisagerait de célébrer l’événement avec un lancement anticipé de son futur iPhone 20, lancement qui serait donc prévu pour le premier semestre 2027. Cette information, issue d’une conférence donnée à Séoul par le chercheur Heo Moo-yeol (Omdia), suggère que le géant californien pourrait bouleverser son cycle habituel de sorties, traditionnellement fixé à septembre.

Si la rumeur se confirme, ce calendrier coïnciderait davantage avec la date anniversaire de la commercialisation du tout premier iPhone, lancé à l’été 2007. Apple aurait également l’intention de sauter la génération iPhone 19, comme il l’avait fait en 2017 en passant directement de l’iPhone 8 à l’iPhone X de façon à marquer un tournant technologique (ou de design) majeur.

Vers une gamme repensée et un design inédit

Toujours selon ces nouvelles fuites, Apple préparerait une stratégie à deux temps : l’iPhone 18e et le futur iPhone 20 « version anniversaire » seraient disponibles lors du premier semestre 2027, tandis que la seconde moitié de l’année verrait arriver l’iPhone 20 Pro, le Pro Max, un nouveau modèle d’iPhone Air ainsi qu’une seconde génération d’iPhone Fold (le premier modèle d’iPhone pliable sortirait en 2026). Les spéculations évoquent aussi un design entièrement en verre pour l’iPhone 20 et un châssis incurvé, ce qui serait une première depuis 2020. Ce design marquerait un véritable saut générationnel, rappelant la rupture esthétique introduite par l’iPhone X.

Même si la fiabilité d’Omdia reste encore à confirmer, ces premières fuites semblent renforcer l’idée qu’Apple prépare bel et bien une refonte majeure de son produit phare. Si l’iPhone 20 tient ses promesses, ce modèle pourrait bien redéfinir une nouvelle fois les standards du smartphone à l’horizon 2027.