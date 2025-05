Apple préparerait une refonte spectaculaire de l’iPhone de 2027, histoire d’honorer avec brio le 20e anniversaire de l’emblématique smartphone. Si l’on en croit des sources provenant de Corée du Sud, la firme de Cupertino travaillerait sur un écran véritablement sans bordures et incurvé sur les quatre côtés ! Cette technologie d’« incurvation sur quatre bords » représenterait le changement de design le plus important depuis l’iPhone X. En parallèle, Apple développerait de nouveaux circuits OLED (DDI) basés sur la technologie 16nm FinFET, plus économe en énergie, et envisagerait l’utilisation de batteries en silicium pur, plus denses que les batteries au graphite actuelles.

Si l’aspect de ce nouvel iPhone s’annonce résolument futuriste, ce design « sans bords » soulève d’importants défis techniques. Apple devra en effet intégrer sous l’écran des versions de Face ID, de la caméra frontale et des haut-parleurs, tout en conservant une qualité d’affichage optimale. D’autres sources suggèrent que la technologie Face ID sous l’écran pourrait faire ses débuts dès l’iPhone 18 Pro, posant ainsi les bases du modèle de 2027. La durabilité structurelle et l’ergonomie de l’iPhone sont également en jeu, un écran incurvé sur quatre côtés étant plus vulnérable aux chocs et nécessitant de nouveaux algorithmes (pour la détection des contacts tactiles involontaires) ainsi qu’une navigation gestuelle largement repensée.