Après l’iPhone Air, Apple compte proposer un nouveau design pour ses iPhone, et ce chaque année jusqu’au moins en 2028 si l’on en croit une nouvelle fuite. On retrouvera un iPhone pliable, un modèle sans bordures autour de l’écran et un téléphone à clapet selon les dires du leaker coréen yeux1122.

2026 : le premier iPhone pliable au format livre

Le premier modèle, attendu pour 2026, serait un iPhone pliable au format livre, un design qui rappelle les Galaxy Z Fold de Samsung. Une fois déplié, il révélerait un grand écran flexible OLED LTPO+ de la taille approximative d’un iPad mini, fusionnant pour la première fois chez Apple l’expérience d’un smartphone et d’une tablette. Pour garantir une finition premium, Apple travaillerait sur un châssis en verre structurel destiné à minimiser le pli visible au centre de l’écran, un défi majeur pour les appareils pliables. Technologiquement, cet appareil pourrait également intégrer des nouveautés comme Face ID et une caméra frontale directement sous l’écran.

2027 : l’iPhone du 20e anniversaire, un design tout-écran sans bordures

Pour célébrer le 20e anniversaire de l’iPhone, Apple préparerait un modèle au design particulièrement marquant, centré sur l’esthétique. Attendu pour 2027, cet appareil est annoncé pour avoir un format « barre chocolatée » plat qui abandonnerait complètement les bordures grâce à un écran OLED qui s’enroulerait autour des quatre côtés de l’appareil, recouvrant ainsi la totalité du cadre avant.

Ce modèle verrait aussi l’adoption de la technologie « Under-Display Integrated Recognition », rendant Face ID, la caméra et les autres capteurs virtuellement invisibles. L’objectif serait de créer une étape visuelle emblématique, entièrement axée sur un design épuré.

2028 : iPhone à clapet, un modèle pliable orienté mode

La feuille de route se conclurait en 2028 avec un iPhone pliable à clapet, adoptant un format vertical pour un design compact et léger. Afin de rendre le pli central moins perceptible à l’œil et au toucher, le châssis présenterait des bords incurvés autour de la zone de la charnière.

Ce modèle disposerait d’un écran externe capable d’afficher des notifications, des raccourcis basés sur l’IA ou de capturer des informations simples. Sur le plan technique, il intégrerait une nouvelle technologie d’écran avec une couche de cathode organique transparente pour produire des couleurs plus pures. Apple positionnerait cet appareil comme un modèle « luxe léger », orienté vers la mode et susceptible de séduire une clientèle féminine.