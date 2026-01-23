Les iPhone 18 Pro et Pro Max devraient arborer une Dynamic Island nettement plus compacte lors de leur présentation attendue en septembre. Selon une nouvelle fuite, Apple parviendrait à réduire la largeur de 35 % par rapport à la génération actuelle des iPhone 17 Pro, marquant une nouvelle étape dans la quête de l’écran sans bordure.

Vers une Dynamic Island 35% plus discrète

Le leaker Ice Universe, qui a déjà eu de bonnes informations au sujet d’Apple dans le passé, affirme que la Dynamic Island passera d’environ 20,7 mm à 13,5 mm sur l’iPhone 18 Pro. Il a partagé une image illustrant ce changement esthétique qui repose sur une miniaturisation des composants visibles en façade.

Cette réduction de taille s’explique par une modification technique des capteurs biométriques. Si un précédent article de The Information affirmait un passage total de Face ID sous l’écran avec une simple caméra poinçonnée en haut à gauche, les dernières rumeurs s’accordent sur une approche plus progressive. Seul le projecteur à faisceau de Face ID serait déplacé sous la dalle cette année.

Cette configuration oblige Apple à conserver une découpe en forme de pilule pour la caméra frontale et les autres capteurs, empêchant pour l’instant sa suppression totale. L’analyste Ross Young, spécialiste de l’industrie des écrans qui a de très bonnes informations, a déjà prévenu que cette Dynamic Island réduite devrait perdurer au moins jusqu’en 2027. Les utilisateurs devront donc patienter encore quelques années avant de voir arriver un iPhone doté d’un écran véritablement sans bordure ni encoche.