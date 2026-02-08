Apple teste un capteur photo à ouverture variable pour l’iPhone 18 Pro, un changement technique qui permet d’ajuster la lumière reçue par le capteur et de mieux gérer la profondeur de champ. D’après le leaker Digital Chat Station sur Weibo, Apple teste aussi un nouveau téléobjectif avec une ouverture plus grande.

Une ouverture variable pour un meilleur contrôle

L’ouverture variable change la logique par rapport aux iPhone récents : au lieu d’une optique figée, l’appareil pourrait modifier l’ouverture selon la scène. En basse lumière, l’ouverture s’élargirait pour capter davantage et, à l’inverse, elle se resserrerait quand la scène est déjà très lumineuse afin d’éviter la surexposition.

Cette ouverture variable ne concerne pas uniquement l’exposition, ce serait aussi un enjeu de rendu : plus de contrôle sur la profondeur de champ, donc sur la séparation entre sujet net au premier plan et arrière-plan plus flou.

Ce serait en tout cas une première sur iPhone. Apple n’a encore jamais proposé d’ouverture variable sur le capteur photo d’un iPhone. Les iPhone 14 Pro à iPhone 17 Pro reposent sur une ouverture fixe à ƒ/1,78, l’optique restant toujours pleinement ouverte à cette valeur.

Il faut savoir qu’Apple ne sera pas le premier constructeur à proposer un tel système sur l’iPhone 18 Pro. En effet, la concurrence est déjà passée par là. Samsung avait proposé un capteur à ouverture variable sur les Galaxy S9 et Galaxy S10 en 2018 et en 2019, avant d’abandonner la fonction en 2020. Cela s’explique par l’épaisseur importante et le coût élevé à l’époque.

Pour rappel, l’analyste Ming-Chi Kuo a déjà évoqué l’ouverture variable pour le capteur photo de l’iPhone 18 Pro, et ce dès novembre 2024. En octobre 2025, c’est ETNews qui annonçait la même chose. L’information du jour est donc une nouvelle confirmation.

Un téléobjectif avec une ouverture plus grande

La seconde nouveauté concerne un téléobjectif plus lumineux avec une ouverture plus grande sur l’iPhone 18 Pro. L’iPhone 17 Pro utilise un téléobjectif à ƒ/2,8 et malgré le passage à un capteur de 48 mégapixels (contre 12 mégapixels sur les générations précédentes), l’ouverture n’a pas évolué.

L’intérêt d’une ouverture plus grande sur le téléobjectif est d’avoir une meilleure collecte de lumière, moins de bruit, des vitesses d’obturation potentiellement plus rapides et une séparation sujet/fond plus marquée. Autrement dit, l’amélioration viserait autant la netteté et la régularité en faible luminosité que l’esthétique du flou.

D’autres rumeurs ont déjà vu le jour concernant la partie photo des iPhone 18 Pro et Pro Max. Il se murmure qu’Apple ajoutera un téléconvertisseur pour augmenter la focale effective et améliorer la portée du zoom, ainsi qu’une caméra frontale de 24 mégapixels.