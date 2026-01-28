Apple accélère le développement de son futur système photo pour les iPhone 18 Pro qui sortiront en septembre 2026. Selon le leaker Smart Pikachu sur Weibo, la technologie d’ouverture variable serait entrée en phase d’échantillonnage technique avancé, une étape cruciale qui précède la production de masse.

Un téléconvertisseur sur l’iPhone 18 Pro ?

Cette nouveauté, déjà évoquée par l’analyste Ming-Chi Kuo à la fin 2024, constituerait une première pour l’iPhone. L’intégration d’une ouverture variable sur le capteur principal offrirait une flexibilité inédite, particulièrement en vidéo. En réduisant la quantité de lumière entrante, ce système permettrait de conserver un flou de mouvement naturel et une bonne exposition même en plein soleil, sans recourir à des artifices logiciels excessifs.

Une autre rumeur plus surprenante émerge également : la présence d’un téléconvertisseur (multiplicateur de focale). Traditionnellement utilisé avec les appareils photo reflex pour allonger la focale et améliorer le zoom, cet ajout optique a pour inconvénient de réduire la luminosité. Si son application sur un smartphone reste floue, sa combinaison avec une ouverture variable pourrait théoriquement offrir à Apple de nouveaux leviers pour gérer l’équilibre complexe entre portée du zoom et gestion de la lumière.

Bien que le design global de l’iPhone 18 Pro soit probablement figé à ce stade du cycle, les capteurs photo font souvent l’objet de tests parallèles jusqu’à la dernière minute. Apple utilise ces échantillons techniques pour vérifier la fiabilité optique et la faisabilité industrielle de ces composants complexes.

Rien n’est donc gravé dans le marbre : si les standards de qualité ne sont pas atteints, Apple n’hésitera pas à abandonner le projet, comme ce fut le cas pour l’un des iPhone 17 où cette fonctionnalité avait été un temps pressentie avant de disparaître.