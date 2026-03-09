Les tests de l’iPhone 17e sont maintenant disponibles et ils sont unanimes sur les nouveautés : MagSafe, stockage doublé et puce A19 constituent de vraies avancées. Là où les avis divergent, c’est sur l’essentiel : à 719 euros, cet iPhone vaut-il l’achat face à un iPhone 17 qui coûte 250 euros de plus ? Certains testeurs le pensent.

Des améliorations mais pas une révolution

Brian Tong parle d’une « mise à niveau solide » pour les utilisateurs d’iPhone SE et d’iPhone 11, les deux catégories qui profiteront le plus du gain de stockage et de l’arrivée du MagSafe. TechRadar salue la nouvelle teinte rose pastel, qu’il qualifie d’« excellente addition colorée », et décrit la puce A19 comme « largement rapide » en usage quotidien. Engadget, plus sobre, résume l’appareil comme « le choix économique » : un smartphone qui « coche les cases de l’essentiel » au vu de son prix.

TechRadar pose le cadre : « L’iPhone 17e n’est pas une réinvention totale de l’iPhone d’entrée de gamme d’Apple, plutôt un affinement de la formule mise en place par l’iPhone 16e ». C’est l’iPhone 16e qui a effectué le travail de modernisation en supprimant le bouton Home hérité de l’iPhone SE de 3e génération. L’iPhone 17e, lui, rend le tout plus convaincant avec le rose pastel, la puce A19 et ses améliorations sous le capot.

Cette amélioration a toutefois un revers. CNET pointe des bordures « visiblement plus épaisses que sur les modèles premium d’Apple », une encoche à l’ancienne à la place du Dynamic Island et un écran bloqué à 60 Hz qui exclut la fonction d’écran toujours allumé (always-on display). TechRadar confirme que l’absence d’affichage permanent et du taux de rafraîchissement à 120 Hz constitue un point négatif. CNET résume avec une formule directe : « D’autres aspects de l’iPhone 17e rappellent qu’on en a pour son argent ».

À noter également que l’iPhone 17e propose 256 Go d’espace de stockage par défaut, soit le double de l’iPhone 16e.

Faut-il préférer l’iPhone 17 ?

Le verdict le plus sévère vient de The Verge qui juge l’iPhone 17e « bon, mais vous ne devriez probablement pas l’acheter ». L’argument est simple : « La principale chose à savoir sur l’iPhone 17e, c’est que l’iPhone 17 existe, coûte 200 dollars [250 euros en France] de plus et apporte une longue liste d’améliorations. Et si vous avez les moyens de dépenser cet argent supplémentaire, vous devriez le faire ».

CNET tempère cette conclusion en notant que l’attrait de l’appareil reste magnétique grâce au MagSafe et que les compromis ne sont « pas trop flagrants pour la plupart des gens ». L’iPhone 17e trouve ainsi sa cible naturelle : les utilisateurs venant d’anciens modèles et qui ne souhaitent pas franchir la barre des 1 000.

Prix et date de sortie

Les précommandes pour l’iPhone 17e ont débuté la semaine dernière avec un prix de départ de 719 euros. La commercialisation se fera le 11 mars. Vous pouvez acheter votre modèle chez Apple ou chez les revendeurs suivants :

