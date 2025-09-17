Voici les tests pour l’iPhone 17 standard d’Apple et tout le monde est unanime : c’est le modèle le plus intéressant cette année par rapport aux iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Air.

Un écran enfin à la hauteur des attentes

L’écran de 6,3 pouces constitue indéniablement l’élément le plus intéressant selon les testeurs. Pour la première fois sur un iPhone non-Pro, Apple intègre la technologie ProMotion avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, accompagnée de la fonctionnalité Always-On (écran toujours allumé).

Un testeur souligne que l’écran « est percutant, net, et maintenant d’une fluidité parfaite grâce à ProMotion ». La différence se ressent immédiatement lors de la navigation, du gaming ou du visionnage de contenus vidéo. L’écran toujours allumé permet désormais de consulter l’heure, les widgets et les notifications d’un simple coup d’œil.

Les testeurs notent également l’amélioration de la lisibilité en extérieur grâce au revêtement Ceramic Shield 2, qui offre trois fois plus de résistance aux rayures que l’iPhone 16. Bien que la luminosité de pointe de 1 555 nits reste légèrement inférieure à celle de certains concurrents Android, les propriétés anti-reflets compensent largement cette différence.

Des performances solides avec la puce A19

L’iPhone 17 inaugure la nouvelle puce A19 d’Apple, composée d’un processeur 6 cœurs (2 cœurs performance + 4 cœurs efficacité), d’un GPU 5 cœurs avec accélérateurs et d’un Neural Engine avec 16 cœurs. Les benchmarks révèlent des scores GeekBench de 3 701 points avec un cœur du processeur et 9 460 points avec tous les cœurs, soit une amélioration par rapport aux 3 301 et 8 033 points de l’iPhone 16 avec sa puce A18.

Les testeurs confirment que l’iPhone 17 se montre suffisamment rapide pour la plupart des tâches quotidiennes, que ce soit pour le gaming, le défilement sur les réseaux sociaux ou le multitâche avec une vidéo en arrière-plan. Un point particulièrement apprécié : la gestion thermique améliorée qui évite la surchauffe lors de l’utilisation des fonctionnalités d’Apple Intelligence.

Les tests gaming confirment la fluidité de l’appareil même avec des titres exigeants comme Real Flight Simulator à ses réglages maximaux ou Diablo Immortal. Un testeur note que les applications principales pour usage personnel et professionnel fonctionnent sans accroc, sans la nécessité de fermer les applications même après une utilisation prolongée.

Une autonomie améliorée

L’autonomie constitue l’une des améliorations les plus notables de cette génération. Apple annonce jusqu’à 30 heures de lecture vidéo (soit 8 heures de plus que l’iPhone 16) et 27 heures en streaming (9 heures d’amélioration).

Dans la pratique, les testeurs confirment ces chiffres optimistes. L’un d’eux témoigne : « J’ai réussi à tenir du matin au soir, même avec plusieurs appels FaceTime et deux exports vidéo, sans avoir besoin de recharger, et ce avec la fonction d’écran toujours allumé activée ». Cette endurance place l’iPhone 17 dans le haut du panier des smartphones en matière d’autonomie.

La recharge s’améliore également avec un support jusqu’à 40 W en filaire, permettant d’atteindre 50 % de batterie en environ 20 minutes et 80 % en moins d’une heure. Les testeurs notent cependant que le téléphone chauffe modérément durant la phase initiale de charge rapide, avant de se refroidir à l’approche des 80 %.

Un meilleur système photo

Les capteurs photo représentent un autre domaine d’amélioration. L’iPhone 17 embarque désormais deux capteurs de 48 mégapixels : le principal (26 mm, f/1.6) et l’ultra grand-angle (13 mm, f/2.2), ce dernier étant amélioré depuis les 12 mégapixels de l’iPhone 16.

Les testeurs saluent cette évolution : « Le capteur ultra grand-angle amélioré constitue une amélioration majeure » avec « moins de déformation dans les coins, des clichés plus précis en couleurs et plus riches en détails ». La technologie Fusion permet de capturer en 48 mégapixels complets ou en 24 mégapixels optimisés via le binning de pixels.

Pour sa part, le capteur frontal passe de 12 à 18 mégapixels avec le système Cadre centré (Center Stage), facilitant les selfies de groupe grâce à sa capacité d’adaptation automatique au nombre de personnes dans le cadre. Cette fonction est unanimement appréciée par les testeurs pour sa praticité et sa qualité améliorée.

Le mode Double Capture, permettant d’enregistrer simultanément avec les caméras avant et arrière, séduit particulièrement pour les événements sportifs ou les concerts, offrant beaucoup de plaisir lors d’un match ou d’un concert.

Un positionnement stratégique réussi

Les testeurs s’accordent sur le positionnement stratégique de ce modèle. L’iPhone 17 représente le téléphone que la plupart des personnes devraient acheter. Il est rapide, fiable et continue de proposer certaines fonctionnalités des iPhone Pro sans le prix Pro justement.

La proposition de valeur semble particulièrement attractive pour les possesseurs d’iPhone 14 ou antérieurs, qui bénéficieront de meilleures caméras avant et arrière, un écran amélioré, une meilleure autonomie et de meilleures performances au quotidien.

Les tests sont à retrouver sur PCMag, The Verge, TechRadar, CNET et ailleurs. Voici également quelques tests au format vidéo.

Prix et date de sortie

L’iPhone 17 existe avec 256 ou 512 Go de stockage pour respectivement 969 et 1 219 euros. La commercialisation aura lieu le 19 septembre et les précommandes sont déjà lancées chez Apple, ainsi que chez les revendeurs :

Si vous le préférez, vous pouvez passer par les opérateurs :