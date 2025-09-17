Les premiers tests de l’iPhone 17 Pro sont disponibles, révélant un smartphone qui marque une rupture avec les générations précédentes. Loin d’être une simple évolution, ce smartphone qu’Apple a annoncé le 9 septembre propose une refonte de son architecture interne et de son design.

Retour aux sources avec le design aluminium

L’une des décisions les plus surprenantes d’Apple concerne l’abandon du titane au profit d’un châssis en aluminium unibody. Un testeur note que cette décision représente « la MacBook Pro-ification de l’iPhone ». Il explique qu‘« Apple ne l’admettrait jamais, mais rétrospectivement, le passage au titane semble avoir été une erreur pour les modèles iPhone Pro ». Un autre testeur met en avant l’impact esthétique de ce changement : « [Les iPhone 17 Pro et Pro Max] présentent un nouveau design époustouflant avec un design bicolore qui met en valeur la combinaison du corps en aluminium et du verre ». Il apprécie particulièrement ce qu’Apple appelle le plateau, à savoir le bloc photo. estimant que cela vient créer une séparation distincte entre le verre et l’aluminium, ajoutant un intérêt visuel.

Pour beaucoup, l’iPhone 17 Pro est plus agréable à tenir en main que l’iPhone 16 Pro grâce au design unibody. Cependant, certains tempèrent cet enthousiasme, tout particulièrement quand on le compare à l’iPhone Air. Autant ce dernier est fin avec une épaisseur de 5,6 mm, autant les modèles Pro sont bien plus épais (8,75 mm), à tel point que des testeurs parlent d’une brique dans la main.

Performances et gestion thermique : une vraie amélioration

La nouveauté la plus intéressante selon les testeurs réside dans le système de refroidissement. Le design unibody en aluminium fait double emploi comme dissipateur thermique, travaillant avec des couches de graphite et la chambre à vapeur pour déplacer la chaleur. Cette chambre à vapeur n’est pas juste un terme marketing, elle aide vraiment l’iPhone 17 Pro à être moins chaud une fois en main et à maintenir des performances pendant de plus longues périodes. Lors des tests, l’iPhone 17 Pro était nettement plus frais que l’iPhone 16 Pro.

De plus, l’iPhone 17 Pro embarque la puce A19 Pro. Elle permet de meilleures performances avec des accélérateurs neuraux. Le processeur (CPU) a six cœurs, tout comme la puce graphique (GPU), ainsi qu’un nouveau Neural Engine à 16 cœurs. Les tests montrent justement qu’il y a un gain, tout particulièrement lors de l’usage de l’intelligence artificielle. Par exemple, Image Playground et Genmoji sont plus rapides pour générer des images et emojis.

Autonomie : une amélioration au programme

L’autonomie représente l’un des points forts les plus unanimement salués par les testeurs. Apple dit que l’iPhone 17 Pro peut durer jusqu’à 39 heures de lecture vidéo sur une seule charge. L’un des testeurs indique que le téléphone a tenu 15 heures et 32 minutes avec un usage varié (Web, vidéo, jeux, etc), là où son iPhone 16 Pro tenait 14 heures et 7 minutes. D’autres personnes confirment que le smartphone n’est pas vide à la fin de la journée, il reste parfois 20 % d’autonomie.

De plus, les nouveaux modèles peuvent se charger à 50 % en 20 minutes avec un adaptateur secteur USB-C optionnel.

Trois capteurs photos de 48 mégapixels

L’un des testeurs salue une configuration entièrement nouvelle avec trois capteurs photo Fusion de 48 mégapixels chacun. Il souligne que les photographes obtiennent maintenant des caméras haute résolution dans une large gamme de focales et un zoom numérique utilisable pour ceux qui ont besoin d’un peu plus de portée.

Pour sa part, la caméra frontale propose un capteur carré de 18 mégapixels, facilitant la rotation automatique grâce à la fonction Cadre centré (Center Stage ). Cette caméra offre un champ de vision plus large et plus élevé pour les images, permettant même des selfies paysage sans faire tourner l’appareil.

Le nouveau téléobjectif permet un zoom optique 4x et 8x, marquant le zoom de qualité optique le plus long jamais proposé sur iPhone.

Écran : luminosité et durabilité améliorées

L’iPhone 17 Pro Max dispose du plus grand écran de la gamme, une dalle Super Retina XDR de 6,9 pouces. L’écran bénéficie du Ceramic Shield 2 qui offre trois fois plus de résistance aux rayures.

Les testeurs notent une luminosité pouvant atteindre jusqu’à 3000 nits et offrant le double du contraste extérieur par rapport aux générations précédentes. Les critiques sont très positives au sujet de cet écran.

Les tests sont à retrouver sur The Verge, Wired, ZDNet, PetaPixel, 9to5Mac, TechRadar, CNET, Tom’s Guide et ailleurs. Voici également quelques tests au format vidéo.

Prix et date de sortie

L’iPhone 17 Pro débute à 1 329 euros avec 256 Go. Cela monte à 1 829 euros pour la variante avec 1 To. Du côté de l’iPhone 17 Pro Max, le premier prix est de 1 479 euros avec 256 Go. Et pour ceux qui veulent se faire plaisir, il y a le modèle avec 2 To à 2 479 euros.

La commercialisation se fera le 19 septembre et les précommandes sont déjà lancées chez Apple, ainsi que chez les revendeurs suivants :