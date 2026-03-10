Le lancement du Studio Display XDR s’accompagne d’un livre blanc technique d’Apple qui révèle deux technologies : une fonctionnalité de calibration complète à venir et Apple CMF 2026, un nouveau système de mesure des couleurs développé en interne.

Une calibration pro avec une mise à jour

La fonctionnalité de calibration complète n’est pas disponible au lancement du Studio Display XDR (qui aura lieu demain). Elle arrivera dans une future mise à jour de macOS et permettra aux utilisateurs de recalibrer leur écran avec un spectroradiomètre compatible, en ajustant le point blanc, les coordonnées des couleurs primaires, la luminance et la réponse gamma. L’objectif est de maintenir la précision colorimétrique dans le temps ou d’adapter l’écran à un environnement de production spécifique. Chaque Studio Display XDR est livré avec une calibration d’usine et des profils de référence pour les standards colorimétriques courants.

Apple CMF 2026 comme nouveau modèle

Apple CMF 2026 s’attaque à une limitation de l’étalonnage des écrans. La grande majorité des systèmes de calibration actuels reposent sur les fonctions d’égalisation colorimétrique CIE 1931, un modèle établi il y a près d’un siècle pour représenter la perception humaine des couleurs. Apple indique que ce modèle génère des incohérences visuelles entre des écrans pourtant calibrés selon le même standard parce qu’il ne correspond pas précisément à la façon dont l’œil humain perçoit réellement les couleurs.

Apple CMF 2026 vise à corriger ces écarts. Chaque Studio Display XDR est individuellement calibré en usine selon ce nouveau système. Pour ne pas rompre la compatibilité avec les flux de travail professionnels existants, Apple maintient en parallèle le support du système CIE 1931 via ses profils de référence. Le Studio Display XDR est le premier écran Apple à intégrer Apple CMF 2026.

L’ambition d’Apple dépasse son propre écosystème : l’entreprise travaille avec la Commission internationale de l’éclairage (CIE) pour contribuer à l’élaboration d’un standard industriel plus large fondé sur ces travaux dans le but d’améliorer la cohérence des couleurs entre écrans de fabricants différents.