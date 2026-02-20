Apple a annoncé qu’il y aura un événement le 4 mars prochain et les rumeurs ont déjà dévoilé les produits qui devraient être annoncés, dont un MacBook low-cost et un Studio Display 2. Il se trouve que macOS 26.3 « confirme » l’existence de ces produits.

Le MacBook low-cost se cache dans macOS 26.3

En fouillant dans le code de macOS 26.3, Macworld a repéré de nouvelles extensions du noyau (kext) pour trois nouveaux appareils ayant pour noms de code J700, J427 et J527. Il se trouve que nous savons à quoi cela correspond.

De précédentes fuites ont indiqué que le MacBook low-cost a pour nom de code J700. Le fait qu’une extension du noyau dédiée soit présente dans macOS 26.3 renforce l’idée qu’Apple prépare le terrain pour sa sortie.

Ce Mac portable serait le moins cher de la gamme, avec un prix annoncé pour être bien inférieur à 1 000 dollars. Certaines rumeurs parlent même d’un tarif de 599 ou 699 dollars. En comparaison, le MacBook Air débute à 999 dollars (1 099 euros en France). Le MacBook « pas cher » aurait le droit à la puce A18 Pro que l’on retrouve déjà dans les iPhone 16 Pro. Il y aurait également 8 Go de RAM et un écran un peu plus petit que 13 pouces.

Le Studio Display 2 est également présent

Vient ensuite le cas des noms de code J427 et J527. Là encore, de précédentes fuites ont déjà indiqué que cela concerne deux nouveaux écrans d’Apple. Le Studio Display 2 devrait logiquement être l’un des deux. En réalité, il n’est pas impossible que les deux noms de code correspondent au Studio Display 2, ce qui impliquerait qu’Apple prévoit deux variantes avec des caractéristiques différentes.

Toujours si l’on en croit les précédentes fuites, le Studio Display 2 aura le droit à un écran ProMotion avec un taux de rafraichissement pouvant atteindre 90 ou 120 Hz. Il y aurait également le support du HDR, la puce A19 ou A19 Pro et un rétroéclairage mini-LED.

C’est l’occasion de souligner qu’Apple doit aussi annoncer de nouveaux Mac, dont les MacBook Pro avec les puces M5 Pro et M5 Max, ainsi que le MacBook Air M5 et le Mac Studio M5 Max et M5 Ultra. Mais ces modèles n’apparaissent pas dans le code de macOS 26.3. Cela ne signifie pas pour autant qu’Apple ne les annoncera pas prochainement.