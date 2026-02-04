Le Studio Display 2 d’Apple pourrait décevoir certains, puisque le nouvel écran aurait un taux de rafraichissement de 90 Hz et non de 120 Hz. Cette information provient d’une build interne d’iOS 26 qui a fuité.

Un compromis dicté par la bande passante disponible ?

Ce taux de rafraîchissement représente un choix qui peut surprendre pour Apple, dont les appareils existants (iPhone par exemple) proposent généralement 60 Hz ou 120 Hz. Selon les informations de MacRumors, plusieurs bouts de code et références de contrôleur de l’écran dans iOS 26 confirment cette limitation technique pour le Studio Display 2. La rumeur avait déjà circulé en novembre 2024, lorsqu’une fuite indiquait qu’Apple développait une technologie d’écran à 90 Hz destinée au futur Studio Display, mais également aux prochains iPad Air et iMac.

Cette fréquence intermédiaire améliorerait la fluidité des vidéos et du défilement par rapport aux 60 Hz, tout en restant en deçà des 120 Hz qu’offre la technologie ProMotion présente sur les iPhone, iPad et MacBook haut de gamme. Le Studio Display actuel se limite à 60 Hz.

La restriction à 90 Hz s’expliquerait par des considérations de bande passante. Le Thunderbolt 5 permet techniquement de supporter une définition 5K à 120 Hz sans compression. Toutefois, Apple souhaiterait préserver suffisamment de bande passante pour connecter d’autres appareils et périphériques au nouveau Studio Display. Cette contrainte technique justifierait le choix d’une fréquence de rafraîchissement inférieure.

Une commercialisation attendue au premier semestre 2026

Apple prévoirait de lancer le Studio Display 2 au premier semestre 2026. Un nouveau moniteur Apple portant le numéro de modèle A3350 est apparu le mois dernier dans une base de données réglementaire chinoise. Il s’agirait vraisemblablement du Studio Display 2.

Les rumeurs concernant ce nouvel écran évoquent plusieurs améliorations :

Rétroéclairage mini-LED

Taux de rafraîchissement entre 90 Hz et 120 Hz

Support du HDR

Puce A19 ou A19 Pro

Il est bon de noter que la build interne d’iOS 26 utilisée comme source pour le taux de rafraichissement de 90 Hz date du début 2025, bien que la fuite soit récente. Les plans d’Apple ont peut-être évolué depuis. Cette rumeur nécessite donc une certaine prudence.