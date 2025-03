Apple planche actuellement sur deux moniteurs et non un seul, et il semblerait bien que ce soit deux successeurs au Studio Display. Le modèle actuel est sorti en 2022.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple travaille sur un premier moniteur qui a pour nom de code J427. Celui-ci a déjà fait parler de lui dans les rumeurs, il s’agirait d’un écran Mini-LED et la sortie aurait lieu à la fin de l’année ou au début de 2026. La dalle serait de 27 pouces.

La surprise maintenant est qu’un autre moniteur, avec pour nom de code J527, est également en préparation. Gurman indique :

À ce stade, il semble peu probable qu’il s’agisse d’une nouvelle génération, étant donné le temps écoulé entre les mises à niveau et le fait que nous sommes encore loin du J427. Mais il y a deux possibilités : Apple développe les deux et en choisira un pour le lancement, ou bien il s’agit d’un second modèle avec une taille d’écran ou des spécifications différentes. Après tout, le Pro Display XDR commence lui aussi à se faire un peu vieux, et il serait donc judicieux de le remplacer.

L’actuel Pro Display XDR a une dalle 6K de 32 pouces et Apple l’a sorti en 2019.