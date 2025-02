Apple accélère le développement d’un nouveau moniteur destiné à succéder au Studio Display, avec un lancement d’ici 2026 aux côtés des Mac M5 selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg. Le modèle actuel a vu le jour en 2022 et a depuis été mis de côté.

Nouveau Studio Display d’ici 2026

Les détails de Gurman sur le successeur du Studio Display sont un peu légers en l’état, si ce n’est que le nom de code est J427 et que l’écran devrait faire 27 pouces. Le modèle actuel a aussi une dalle de 27 pouces.

Récemment, Ross Young, analyste spécialisé dans les écrans, a déclaré qu’Apple travaille sur un Studio Display intégrant la technologie mini-LED. Les écrans Mini-LED proposent un contraste amélioré avec des noirs plus profonds et des zones éclairées plus lumineuses, une luminosité accrue, des couleurs plus vives et une meilleure précision des couleurs, une réduction du phénomène de « blooming » (halo lumineux autour des zones éclairées), une consommation d’énergie réduite par rapport aux écrans LED ou encore la possibilité d’avoir des écrans plus fins et plus légers.

Le successeur du Pro Display XDR attendra

Qu’en est-il du Pro Display XDR, à savoir le moniteur plus haut de gamme d’Apple ? Le modèle actuel a vu le jour en 2019 et il se trouve qu’un successeur ne serait pas une priorité pour Apple. Une rumeur en 2022 avait indiqué qu’un nouveau modèle était en préparation, notamment avec une puce Apple récente. Plus récemment, il a été rapporté qu’Apple proposerait un écran quantum dot.

Enfin, Gurman parle d’un iMac plus grand que 24 pouces qui pourrait éventuellement voir le jour, mais sa formulation suggère qu’il n’y a pas d’informations précises au sujet de l’ordinateur tout-en-un et qu’il s’agit plus d’une suggestion qu’autre chose.