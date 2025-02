Apple travaille sur une nouvelle version de son écran Studio Display de 27 pouces avec cette fois la technologie Mini-LED. La sortie se fera à la fin de l’année 2025 selon les informations de l’analyste Ross Young. De son côté, Mark Gurman de Bloomberg dit que le nom de code du produit est J427 et que la sortie sera d’ici 2026.

LG s’occuperait de la production de ce nouvel écran de 27 pouces, mais Epistar serait le fournisseur des dalles Mini-LED.

Pour rappel, il y avait déjà eu des rumeurs concernant un Studio Display Pro qui devait supporter ProMotion, c’est-à-dire avoir un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant monter jusqu’à 120 Hz. C’est déjà le cas sur les iPhone et l’iPad Pro, ce qui offre une expérience plus fluide. En comparaison, l’actuel Studio Display, qui est sorti en 2022, a un affichage de 60 Hz.

Le Studio Display Pro avait d’abord été annoncé comme étant annulé par Apple. Mais l’analyste Ming-Chi Kuo avait ensuite assuré qu’Apple travaillait toujours sur un nouvel écran de 27 pouces avec une sortie pour cette année.

Apple connaît déjà la technologie Mini-LED, puisque la société l’utilise au niveau des écrans de ses MacBook Pro. Les écrans Mini-LED proposent un contraste amélioré avec des noirs plus profonds et des zones éclairées plus lumineuses, une luminosité accrue, des couleurs plus vives et une meilleure précision des couleurs, une réduction du phénomène de « blooming » (halo lumineux autour des zones éclairées), une consommation d’énergie réduite par rapport aux écrans LED ou encore la possibilité d’avoir des écrans plus fins et plus légers.