Cela fait un moment maintenant qu’on entend parler d’un écran Mini-LED de 27 pouces avec le support de ProMotion, mais Apple a abandonné l’idée de créer ce modèle selon les informations de Ross Young, analyste spécialisé dans les écrans.

Apple a expédié quelques dalles l’année dernière avec pour projet de débuter la production dans la foulée, mais il y a eu plusieurs problèmes en cours de route, ce qui a poussé le fabricant a abandonné l’idée de cet écran Mini-LED de 27 pouces. Du moins pour l’instant.

Les premières rumeurs concernant l’écran haut de gamme laissaient entendre qu’Apple voulait le commercialiser dans le courant de l’été 2022. Le moniteur a ensuite connu des reports, Apple visant prétendument une sortie en octobre. Alors qu’il devenait de plus en plus évident qu’Apple ne respecterait pas ce créneau de sortie, Ross Young a déclaré qu’Apple visait une sortie au premier trimestre 2023. Et il y a quelques semaines, l’analyste a noté que l’écran avait subi encore plus de retards. Il expliquait qu’il n’y avait aucune preuve de production de masse dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

À ce jour, Apple commercialise deux écrans : Studio Display et Pro Display XDR. Si l’on en croit de précédentes fuites, le fabricant travaille toujours sur un écran qui serait 7K. En comparaison, le Pro Display XDR existant est 6K (6 016 x 3 384 pixels) et fait 32 pouces.