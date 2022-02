Le nouvel iMac Pro avec un écran Mini-LED devrait voir le jour au mois de juin selon Ross Young. Cet analyste spécialisé dans les écrans a régulièrement de bonnes informations au sujet d’Apple.

Un lancement en juin pour l’iMac Pro Mini-LED signifierait une présentation lors de la WWDC. La conférence annuelle d’Apple se concentre surtout la partie logicielle, avec cette année iOS 16, macOS 13, watchOS 9 et tvOS 16. Mais Apple en profite généralement pour évoquer quelques produits, avec généralement un lien avec les Mac.

Les premières rumeurs avaient fait état d’un lancement au printemps, mais il a ensuite été question d’une arrivée pour l’été. Il semblait qu’on se dirigeait plutôt vers un lancement en juillet ou en août, mais voilà aujourd’hui qu’il est question du mois de juin.

MiniLED iMac Pro could launch in June. Some observers said no MiniLEDs, but we hear around 1000 zones and over 4000 miniLEDs.

