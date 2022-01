L’iMac Pro Mini-LED arriverait pendant l’été et non au printemps

Apple doit lancer cette année un nouvel iMac Pro avec un écran Mini-LED, mais l’ordinateur tout-en-un n’arriverait pas avant l’été. Il était jusqu’à présent suggéré qu’il pourrait faire ses débuts au printemps.

L’information vient de Ross Young, un analyste spécialisé dans les écrans qui a partagé plusieurs informations justes au sujet d’Apple ces derniers mois. Il indique dans un tweet s’attendre désormais à ce que l’iMac Pro Mini-LED débarque durant l’été 2022 et non plus au printemps. Il ajoute qu’il y aura moins de Mini-LED que dans les écrans des derniers MacBook Pro et iPad Pro. La raison de ce choix n’est pas communiquée.

As we reported in today's DSCC Weekly, we no longer expect the Apple iMac Pro to launch in the spring. Looks more like summer. Still with a MiniLED backlight, but fewer MiniLEDs/zones than in iPad/MacBook Pro's.

— Ross Young (@DSCCRoss) January 31, 2022