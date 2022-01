Le nouvel iMac Pro 2022 se confirme, tout comme d’autres produits

2022 va être l’occasion d’avoir plein de produits Apple et l’un d’entre eux serait un nouvel iMac Pro selon Mark Gurman de Bloomberg. Apple ne vend plus de tels modèles aujourd’hui, mais aurait l’intention de relancer la marque.

En route pour un nouvel iMac Pro en 2022

Le nouvel iMac Pro de 2022 reprendrait des éléments de design de l’iMac M1, avec malgré tout un écran plus grand. L’iMac M1 a une dalle de 24 pouces, on pourrait donc imaginer que le modèle Pro fasse au moins 27 pouces. Il n’y a aujourd’hui pas d’informations précises sur l’écran, mais de précédentes révélations par l’analyste Ross Young (qui est très bien renseigné) ont fait état d’un nouvel iMac avec une dalle Mini-LED de 27 pouces et supportant ProMotion (affichage jusqu’à 120 Hz).

Côte performances, Apple proposerait les puces M1 Pro et M1 Max, les mêmes que l’on retrouve dans les derniers MacBook Pro en date. La puissance serait donc au rendez-vous avec le nouvel ordinateur tout-en-un. C’est l’occasion de rappeler qu’un nouveau Mac mini avec lui aussi les puces M1 Pro et M1 Max est attendu pour 2022.

Pour le reste, Gurman confirme ce qui s’est déjà dit, à savoir la présentation d’un nouvel iPhone SE 5 supportant la 5G, de l’iPad Air 5 et d’un nouveau Mac pour le courant du printemps (ce serait lors d’une keynote en mars ou avril). Il est également question en 2022 d’une présentation des AirPods Pro 2. Les écouteurs seraient plus compacts avec notamment le retrait de la tige. Aussi, ils embarqueraient davantage de capteurs, notamment pour l’activité physique en lien avec l’Apple Watch.