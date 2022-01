L’iPhone SE 3 de 2022 n’est plus très loin, avec Apple qui l’annoncerait lors d’une keynote au mois de mars ou d’avril selon Mark Gurman de Bloomberg.

Une keynote Apple en mars ou avril pour l’iPhone SE 3

Comme on peut s’en douter, la keynote de mars ou avril pour l’iPhone SE 3 sera uniquement en ligne. La situation actuelle avec le Covid-19 (et plus exactement avec le variant Omicron) n’aide pas à organiser un événement physique. On peut d’ailleurs se demander comment va évoluer la situation sanitaire d’ici le mois de juin, lorsque la WWDC aura lieu. Celle-ci sera notamment l’occasion de découvrir iOS 16, macOS 13, watchOS 9 et tvOS 16.

Pour ce qui est du nouveau smartphone, Mark Gurman confirme les rumeurs qui circulent. L’appareil ressemblera beaucoup (pour ne pas dire identique) au modèle actuel, qui s’appuie sur le design de l’iPhone 8. Les vrais changements auront lieu sous le capot avec un nouveau processeur (probablement A15 comme les iPhone 13) et le support de la 5G.

La keynote devrait aussi être l’occasion de découvrir d’autres produits, Apple ne va pas organiser une conférence juste pour un téléphone qui évolue. Il est possible que de nouveaux Mac soient de la partie, avec potentiellement un nouvel iMac de 27 pouces et un Mac mini avec les puces M1 Pro et M1 Max. Mais ce point reste à confirmer.

Apple annonce généralement ses keynotes une semaine avant leur tenue. Nous avons donc encore le temps avant une officialisation pour celle de mars ou d’avril.