Il y a des rumeurs qui se contredisent concernant l’iMac de 27 pouces qui arrivera en 2022, notamment au niveau de l’écran Mini-LED. Il y a également un élément flou concernant les coloris.

Pas d’écran Mini-LED sur le prochain iMac ?

Plusieurs fuites ont suggéré jusqu’à présent que l’iMac de 27 pouces de 2022 aurait le droit à un écran Mini-LED et non plus LCD. Apple en utilise déjà sur ses nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Mais voilà que Digitimes sème le doute et annonce qu’Apple maintiendrait le choix d’une dalle LCD.

Le site, qui a des sources dans l’industrie, a parfois de bonnes informations. Mais il lui est déjà arrivé de partager des informations erronées. Est-ce le cas aujourd’hui ? Ou bien, Apple avait-il prévu un écran Mini-LED puis s’est finalement rabattu sur une dalle LCD (pour une question de production, de coûts ou autre chose) ? En attendant, Digitimes assure que le nouvel écran est plus lumineux que l’iMac de 27 pouces actuel.

Ross Young, un analyste spécialisé dans les écrans qui a régulièrement de bonnes informations dans ce domaine, avait été l’un des premiers à annoncer un écran Mini-LED. Il a réagi aujourd’hui à l’article de Digitimes et maintient que ce sera du Mini-LED.

Plusieurs coloris au programme

Dans le même temps, l’iMac de 27 pouces de 2022 serait disponible en plusieurs coloris, à l’instar du modèle de 24 pouces avec la puce M1. Il n’est pas précisé cependant si ce sera exactement les mêmes coloris ou si Apple va partir sur des choix plus sombres, comme ses autres modèles Pro. Jusqu’à présent, les rumeurs avaient suggéré qu’Apple proposerait peu de choix.

Aux dernières nouvelles, le nouvel iMac sortira au printemps de 2022. La production de composants a déjà commencé et celle de l’ordinateur tout-en-un devrait rapidement suivre.