L'iMac Mini-LED de 27 pouces entrerait bientôt en production

L’iMac de 27 pouces avec un écran Mini-LED semble bel et bien une réalité, avec Digitimes annonçant aujourd’hui que la production est sur le point de commencer. Le site fait état de certains fournisseurs qui ont commencé à expédier leurs composants en petits volumes.

L’iMac Mini-LED de 27 pouces en approche

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’un iMac de 27 pouces avec un écran Mini-LED. Il y a un peu plus d’une semaine, l’analyste Ross Young, spécialisé dans les écrans, avait annoncé que ce modèle devrait voir le jour au printemps de 2022. Celui qui a eu de bonnes informations jusqu’à présent a ajouté que la dalle serait ProMotion, c’est-à-dire qu’elle aurait un taux de rafraichissement variable pouvant atteindre 120 Hz. C’est déjà une réalité sur les iPhone 13 Pro, iPad Pro et les derniers MacBook Pro. Ce sera une première pour un Mac de bureau.

Des informations du leaker Dylandkt ont par ailleurs permis d’apprendre que l’ordinateur tout-en-un ressemblerait à l’iMac M1 de 24 pouces, mais aurait des couleurs plus sombres. Aussi, Apple proposerait ses puces M1 Pro et M1 Max, les mêmes que l’on retrouve dans les MacBook Pro de 2021 de 14 et 16 pouces.

À l’heure actuelle, l’iMac de 27 pouces est l’un des derniers Mac avec processeur Intel qu’Apple vend encore, aux côtés d’un modèle du Mac mini et du Mac Pro.