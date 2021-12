Le prochain iMac Pro devrait voir le jour au printemps 2022 selon les informations de Ross Young. L’analyste spécialisé dans les écrans a eu juste à plusieurs reprises ces derniers mois concernant Apple.

Une sortie au printemps 2022 pour le nouvel iMac Pro de 27 pouces ?

Selon Ross Young, cet iMac Pro aurait un écran Mini-LED de 27 pouces et le support de ProMotion, à savoir l’affichage jusqu’à 120 Hz. Les derniers iPhone, iPad Pro et MacBook Pro supportent déjà ProMotion. Avoir ce support sur cet iMac Pro de 2022 serait donc la suite logique et une bonne nouvelle pour les utilisateurs. Les derniers MacBook Pro ont également un écran Mini-LED.

Ce choix d’une dalle de 27 pouces en est tout cas intéressant. L’iMac M1 dispose d’un écran de 24 pouces et monte donc d’un cran comparé à l’iMac de 21,5 pouces qu’il remplace. Mais pour le plus grand modèle, Apple conserverait un écran de 27 pouces. Certains espéraient au moins 30 pouces, au vu ce qu’Apple a fait avec l’iMac M1.

En complément, l’analyste note que des rumeurs ont fait état d’une transition d’Apple vers des écrans OLED pour certains Mac et iPad au lieu du Mini-LED. Selon l’analyste, il faudra attendre 2023 au plus tôt avant d’avoir un MacBook ou iPad OLED. À l’heure actuelle, les prix des écrans Mini-LED d’Apple sont plus élevés que ceux des écrans OLED similaires, mais l’adoption de l’OLED par rapport à l’adoption continue du Mini-LED dépendra de la vitesse à laquelle les prix du Mini-LED baisseront. Selon l’analyste, les différences de prix seront cruciales dans la bataille de l’OLED contre le Mini-LED.