Un iMac Pro en 2022 avec M1 Pro/Max et écran Mini-LED de 27 pouces ?

Un nouvel iMac Pro serait en préparation et verrait le jour dans le courant de 2022 selon Dylandkt. Le leaker partage plusieurs détails au sujet de cet ordinateur tout-en-un. Il aurait quelques similitudes avec les MacBook Pro qui viennent de sortir.

Quelque détails sur l’iMac Pro de 2022

L’iMac Pro de 2022 aurait le droit à un écran Mini-LED avec une diagonale de 27 pouces. Cela rejoint une récente information de l’analyste Ross Young, souvent bien renseigné. Ce choix est en tout cas intéressant quand on sait que l’iMac M1 succède à l’iMac de 21,5 pouces (qu’Apple ne vend plus depuis cette semaine) et dispose d’une dalle de 24 pouces. Ici, Apple ne changerait pas le format général et resterait sur la taille de 27 pouces. On retrouverait par ailleurs la prise en charge de ProMotion (affichage adaptatif pouvant passer de 24 Hz à 120 Hz, et ce automatiquement).

Côté performances, Apple choisirait les puces M1 Pro et M1 Max, les mêmes que l’on retrouve dans les nouveaux MacBook Pro. Il y aurait également 16 Go de RAM et 512 Go de stockage pour le modèle de base. Apple se chargerait aussi de mettre un port HDMI, un lecteur de carte SD et des ports USB-C.

Pour ce qui est du design général, la machine ressemblerait au Pro Display XDR et à l’iMac M1, à l’exception que les bordures seraient noires et non blanches. Apple testerait d’ailleurs Face ID (encoche à venir ?), mais sa présence dans le modèle final est pour l’instant incertaine.

Cet iMac Pro de 2022 aurait en outre le droit à un adapteur secteur incluant un port Ethernet, et ce par défaut. Ce n’est pas présent sur l’iMac M1 de base. Enfin, le prix : le tarif de départ serait égal ou supérieur à 2 000 dollars. En comparaison, l’iMac actuel de 27 pouces avec un processeur Intel débute à 1 799 dollars (1 999 euros en France). Le nouveau modèle avec les puces M1 Pro et M1 Max arriverait au premier semestre de 2022.