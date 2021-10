Ce 26 octobre marque la disponibilité pour l’achat des MacBook Pro de 2021 et les AirPods 3. Les deux produits ont été annoncés la semaine dernière, lors d’une keynote d’Apple. Les précommandes avaient été proposées dans la foulée.

C’est parti pour l’achat des MacBook Pro de 2021

Le MacBook Pro 2021 embarque les puces M1 Pro et M1 Max, un écran Mini-LED qui se veut ProMotion (affichage adaptatif jusqu’à 120 Hz), une webcam 1080p, le retour du port HDMI, du port MagSafe et du lecteur de carte SD, une autonomie de 17 heures (14 pouces) et 21 heures (16 pouces), les touches de fonction à la place de la Touch Bar et plus encore.

Le modèle de 14 pouces débute à 2 249 euros. Cela commence à 2 749 euros pour le modèle de base avec l’écran de 16 pouces. Pour ceux qui veulent se faire plaisir, le modèle le plus cher est à 6 839 euros avec notamment la puce M1 Max, 32 Go de RAM et 8 To de stockage.

L’achat des MacBook Pro 2021 se fait directement sur l’Apple Store en ligne. Mais il faut être patient : les livraisons n’auront pas lieu avant novembre. Le plan B pour (espérer) avoir plus rapidement un modèle est de passer par les revendeurs. Les ordinateurs portables sont disponibles chez Amazon, la Fnac, Boulanger, Darty, Cdiscount et LDLC.

Les AirPods 3 sont également concernés

Pour ce qui est des AirPods 3, ils reprennent globalement l’apparence des AirPods Pro. Les premiers tests ont montré que la qualité sonore est meilleure que celle de la génération précédente, tout comme le confort dans l’oreille. Aussi, l’autonomie semble un peu meilleure que celle annoncée par Apple.

Les AirPods 3 sont eux aussi disponibles chez Apple au prix de 199 euros. Il y a également un peu de stock chez les revendeurs, avec Amazon, la Fnac, Darty, Boulanger et Cdiscount.