Il est maintenant possible de précommander les MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec leurs puces M1 Pro et M1 Max, ainsi que les AirPods 3. Les produits ont été annoncés ce soir par Apple lors de sa keynote.

Précommande pour les MacBook Pro (2021) de 14 et 16 pouces

Le MacBook Pro embarque les puces M1 Pro et M1 Max, un écran Mini-LED qui se veut ProMotion (affichage adaptatif jusqu’à 120 Hz), une webcam 1080p, le retour du port HDMI, du port MagSafe et du lecteur de carte SD, une autonomie de 17 heures (14 pouces) et 21 heures (16 pouces), les touches de fonction à la place de la Touch Bar et plus encore.

Le premier prix pour le MacBook Pro de 14 pouces est de 2 249€. Pour ce tarif, il y a la puce M1 Pro, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage sur SSD et l’adaptateur secteur USB‑C de 67 W. Pour le modèle de 16 pouces, le modèle de base coûte 2 749€. Cela grimpe jusqu’à 6 839€ en prenant toutes les options (meilleur processeur, 32 Go de RAM et 8 To de stockage). Tous les tarifs sont à retrouver sur cet article dédié.

La précommande se fait dès maintenant sur l’Apple Store en ligne. Les premières livraisons auront lieu le 26 octobre.

Les AirPods 3 également en précommande

Pour ce qui est des AirPods 3, la précommande se fait également sur l’Apple Store en ligne. Les écouteurs, qui ont un design se reprochant des AirPods Pro, coûtent 199€. Les premières livraisons auront là aussi lieu le 26 octobre.