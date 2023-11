C’est parti pour le Black Friday 2023 d’Apple, avec son événement shopping qui se déroule du 24 au 27 novembre. Cela inclut aussi le Cyber Monday qui aura lieu lundi. Vous pouvez avoir des cartes cadeaux avec l’achat de produits comme les iPhone, iPad, Mac et autres.

Le Black Friday 2023 d’Apple commence

Le montant de la carte cadeau dépend du type de produit acheté pendant le Black Friday d’Apple. Ce discours est valable aussi bien sur l’Apple Store en ligne que dans les boutiques physiques du constructeur ou bien l’application Apple Store. Voici les montants des cartes cadeaux :

iPhone 14 : 75€ (à 687,54€ sur @Amazon.it – livrable en France)

Phone 13 : 50€ (à 699€ au lieu de 749€ sur @Amazon)

Phone SE : 25€

iPad Pro : 100€

iPad Air : 75€

iPad mini : 50€

iPad (10e génération) : 50€

MacBook Air M2 (13 ou 15 pouces) : 150€

Mac mini : 100€

Apple Watch Series 9 : 50€

Apple Watch SE : 50€

AirPods (2e et 3e générations) : 25€

AirPods Pro (2e génération) : 50€

AirPods Max : 75€)

Beats Flex : 25€

Beats Studio Pro : 50€

Beats Solo3 Wireless : 50€

Beats Powerbeats Pro : 50€

Beats Fit Pro : 50€

Beats Studio Buds : 50€

Beats Studio Buds+ : 50€

Apple Pencil (2e génération) : 25€

Smart Keyboard Folio pour iPad Air et iPad Pro : 25€

Apple TV 4K : 25€

Magic Keyboard pour iPad Air et iPad Pro : 50€

Magic Keyboard Folio pour iPad (10e génération) : 50€

HomePod : 50€

Il est bon de noter que c’est valable pour les produits neufs et non reconditionnés. Aussi, il n’est pas possible d’en profiter sur l’Apple Store Éducation.

Les cartes cadeaux peuvent être utilisées pour les différents produits, accessoires, applications et jeux sur l’App Store, musique, films et séries sur iTunes, services (Apple Music, Apple TV+, Apple One, Apple Arcade, etc), iCloud+ et bien plus.

Sans surprise, les offres du Black Friday sont bien plus intéressantes chez les revendeurs en ce qui concerne Apple. Vous pouvez retrouver les meilleures offres pour Apple (et les autres marques) depuis cet article dédié.