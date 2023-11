Apple organisera bien un événement shopping pour le Black Friday 2023. Les dates sont désormais connues : du 24 au 27 novembre 2023. À l’instar des années précédentes, il sera question de cartes cadeaux avec l’achat des produits.

Voici le détail des montants pour les cartes cadeaux à l’occasion du Black Friday 2023 d’Apple :

Ce sera disponible sur l’Apple Store en ligne, dans les Apple Store physiques et en contactant Apple par téléphone. Apple précise dans ses conditions qu’il sera possible d’acheter au maximum deux produits par client pendant la période de son événement shopping. La société indique également :

Les Produits Éligibles et Produits Promotionnels (tels que définis dans le tableau ci-dessous) doivent être achetés auprès d’un Point de vente Participant dans le Pays Participant. Seuls les achats et livraisons effectués dans le même Pays Participant sont pris en compte. Les commandes de Produits Éligibles et de Produits Promotionnels passées auprès d’un Point de vente Participant durant la Période Promotionnelle et livrées après expiration de cette offre sont prises en compte et permettent de bénéficier d’un Produit Promotionnel.