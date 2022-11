Apple propose son Black Friday 2022, qui se tient du 25 au 28 novembre. Cela regroupe aussi le Cyber Monday qui aura lieu lundi. L’évènement shopping, comme l’appelle Apple, permet d’avoir des cartes cadeaux avec l’achat de produits.

C’est parti pour le Black Friday 2022 d’Apple

Le montant de la carte cadeau varie selon le produit Apple acheté pendant le Black Friday, que ce soit sur l’Apple Store en ligne, l’application Apple Store ou dans les Apple Store. Voici les montants :

50€ pour les iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 et iPhone SE

50€ pour les iPad mini et iPad Air

30€ pour l’iPad 9

150€ pour les MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec la puce M1

150€ pour le MacBook Pro de 13 pouces avec la puce M2

150€ pour les MacBook Air avec les puces M1 ou M2

150€ pour l’iMac M1

100€ pour le Mac mini

50€ pour l’Apple Watch SE de 2e génération

25€ pour les AirPods 2 et AirPods 3 avec le boîtier de charge filaire

50€ pour les AirPods Pro 2

75€ pour les AirPods Max

50€ pour les Beats Studio 3, Solo 3, Powerbeats Pro, Beats Fit Pro et Beats Studio Buds

25€ pour les Beats Flex

25€ pour le chargeur MagSafe Duo, Apple Pencil de 2e génération

25€ pour le Smart Keyboard Folio

50€ pour le Magic Keyboard concernant l’iPad Pro et l’iPad Air

L’offre est valable sur l’Apple Store en ligne, l’application Apple Store sur iOS et dans les Apples Store physiques. Cela concerne uniquement les produits neufs et non les produits reconditionnés.

Concernant les cartes cadeaux, elles peuvent être utilisées pour les différents produits, accessoires, applications et jeux sur l’App Store, musique, films et séries sur iTunes, services (Apple Music, Apple TV+, Apple One, Apple Arcade, etc), iCloud+ et bien plus.

À noter qu’il existe également des offres du Black Friday pour les produits Apple chez les revendeurs. Nous avons recensé les différentes promotions pour les iPhone, iPad, Mac et Apple Watch dans cet article dédié.