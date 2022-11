Apple vient d’annoncer ses 4 journées « Evènement shopping », un rendez-vous désormais traditionnel qui permet d’obtenir des cartes cadeaux d’une certaine valeur pour chaque achat d’un produit à la pomme. Ainsi, du vendredi 25 novembre au lundi 28 novembre, plusieurs produits seront éligibles à une « gift card ». Les acheteurs d’un iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 ou iPhone SE (durant les 4 jours de l’évènement) recevront une Apple Gift Card d’une valeur de 50 euros.

Ceux qui repartiront avec des AirPods, AirPods Pro ou AirPods Max repartiront avec une Gift Card de 50 à 75 euros selon le modèle choisi. Ce sera aussi 50 euros de carte cadeaux pour la gamme Beats (Beats Studio3, Beats Solo 3, Powerbeats Pro, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds et Beats Flex) L’achat d’une Apple watch SE permettra de bénéficier d’une Gift Card de 50 euros, et il en sera de même pour l’achat d’un iPad 10, iPad mini ou iPad Air. Forcément, la valeur des Gift Cards monte d’un cran avec l’achat d’un MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini et iMac et peut aller jusqu’à 150 euros en fonction du modèle choisi. Quant aux accessoires – Magic Keyboard pour iPad, Smart Keyboard Folio, Pencil 2, etc. – ce sera une Gift Card de 50 euros.